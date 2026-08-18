Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खाने में नमक की जगह सर्फ डाल दिया, 25 बच्चों की बिगड़ी तबीयत; स्कूल से अस्पताल तक हड़कंप

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, नालंदा
Follow us on Google News
share

नालंदा जिले के नूरसराय स्थित एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में रसोइया ने नमक की जगह सर्फ डाल दिया। सर्फ वाला खाना खाने के बाद 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

nalanda school children health deteroited
मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ डालने से नालंदा के स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी

बिहार के नालंदा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में मिड डे मील के दौरान रसोइया ने खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट सर्फ डाल दिया। इससे लगभग 25 (दो दर्जन से ज्यादा) छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे उल्टी करने लगे और चक्कर खाकर गिरने लगे। उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कूल से अस्पताल तक हड़कंप मच गया। यह वाकया नूरसराय थाना क्षेत्र स्थित परासी मध्य विद्यालय का है।

स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्याह्न भोजन पास के एक एनजीओ से आता है। मंगलवार को मेनू के अनुसार बच्चों को सोयाबीन-चावल परोसा गया था। कुछ बच्चे खाना खा चुके थे। इसके बाद दूसरी पंक्ति में बैठे छात्र-छात्राएं भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने खाने में नमक कम होने की शिकायत की। रसोईघर में नमक और सर्फ का डिब्बा एक ही जगह रखा हुआ था। बच्चों की शिकायत के बाद रसोइया ने गलती से नमक की जगह सर्फ डालकर भोजन परोस दिया।

सर्फ वाला खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे। विद्यालय स्तर पर प्राथमिक उपचार का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर बच्चों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया। यहां चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।

ये भी पढ़ें:मिड डे मील खाने से 189 बच्चे बीमार, HC में सरकार जवाब-तलब; एसपी से मांगी रिपोर्ट

ये बच्चे अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती बच्चों में प्रीति कुमारी (11), पिता धर्मेंद्र मालाकार, आयुषी कुमारी (12), पिता राजनीति कुमार, लक्ष्मी कुमारी (11), पिता जितेंद्र बिंद, नीतू कुमारी, शिवानी कुमारी (10), पिता रमेश मालाकार, चांदनी कुमारी (13), पिता चंदन कुमार, सजनी कुमारी, सुहानी (13), पिता मनीष कुमार, अनु कुमारी (15), पिता महेश प्रसाद, राखी कुमारी (11), पिता राकेश मालाकार और वैष्णवी कुमारी समेत दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

एक बेड पर दो-तीन बच्चियों को देख भड़के परिजन

बच्चों के सदर अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके अभिभावक भी वहां पहुंचने लगे। एक ही बेड पर दो से तीन बच्चियों का इलाज किए जाने से नाराज परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजन का कहना था कि बच्चों की संख्या अधिक होने के बावजूद पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। हंगामे की सूचना पर सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह ने परिजनों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शांत हुए।

ये भी पढ़ें:मिड डे मील में निकला मरा हुआ सांप! सरकारी स्कूलों के 250 बच्चे बीमार; मचा हड़कंप

एंबुलेंस नहीं मिलने पर टोटो-टेंपो से पहुंचे अस्पताल

इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की आपात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चों के बीमार होने की सूचना सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन को मिल गई थी। इसके बावजूद नूरसराय अस्पताल की ओर से बच्चों को लाने के लिए एंबुलेंस या मेडिकल टीम स्कूल नहीं भेजी गई। एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजन अपने बच्चों को टोटो और टेंपो से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे।

अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था रहती है। ऐसे में बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद भी स्थानीय अस्पताल से एंबुलेंस नहीं भेजे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि समय पर एंबुलेंस और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पहुंचती तो बच्चों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता मिल सकती थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Nalanda Bihar News Mid Day Meal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।