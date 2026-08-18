खाने में नमक की जगह सर्फ डाल दिया, 25 बच्चों की बिगड़ी तबीयत; स्कूल से अस्पताल तक हड़कंप

नालंदा जिले के नूरसराय स्थित एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में रसोइया ने नमक की जगह सर्फ डाल दिया। सर्फ वाला खाना खाने के बाद 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिहार के नालंदा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में मिड डे मील के दौरान रसोइया ने खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट सर्फ डाल दिया। इससे लगभग 25 (दो दर्जन से ज्यादा) छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे उल्टी करने लगे और चक्कर खाकर गिरने लगे। उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कूल से अस्पताल तक हड़कंप मच गया। यह वाकया नूरसराय थाना क्षेत्र स्थित परासी मध्य विद्यालय का है।

स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्याह्न भोजन पास के एक एनजीओ से आता है। मंगलवार को मेनू के अनुसार बच्चों को सोयाबीन-चावल परोसा गया था। कुछ बच्चे खाना खा चुके थे। इसके बाद दूसरी पंक्ति में बैठे छात्र-छात्राएं भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने खाने में नमक कम होने की शिकायत की। रसोईघर में नमक और सर्फ का डिब्बा एक ही जगह रखा हुआ था। बच्चों की शिकायत के बाद रसोइया ने गलती से नमक की जगह सर्फ डालकर भोजन परोस दिया।

सर्फ वाला खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे। विद्यालय स्तर पर प्राथमिक उपचार का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर बच्चों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया। यहां चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।

ये बच्चे अस्पताल में भर्ती अस्पताल में भर्ती बच्चों में प्रीति कुमारी (11), पिता धर्मेंद्र मालाकार, आयुषी कुमारी (12), पिता राजनीति कुमार, लक्ष्मी कुमारी (11), पिता जितेंद्र बिंद, नीतू कुमारी, शिवानी कुमारी (10), पिता रमेश मालाकार, चांदनी कुमारी (13), पिता चंदन कुमार, सजनी कुमारी, सुहानी (13), पिता मनीष कुमार, अनु कुमारी (15), पिता महेश प्रसाद, राखी कुमारी (11), पिता राकेश मालाकार और वैष्णवी कुमारी समेत दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

एक बेड पर दो-तीन बच्चियों को देख भड़के परिजन बच्चों के सदर अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके अभिभावक भी वहां पहुंचने लगे। एक ही बेड पर दो से तीन बच्चियों का इलाज किए जाने से नाराज परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजन का कहना था कि बच्चों की संख्या अधिक होने के बावजूद पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। हंगामे की सूचना पर सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह ने परिजनों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शांत हुए।

एंबुलेंस नहीं मिलने पर टोटो-टेंपो से पहुंचे अस्पताल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की आपात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चों के बीमार होने की सूचना सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन को मिल गई थी। इसके बावजूद नूरसराय अस्पताल की ओर से बच्चों को लाने के लिए एंबुलेंस या मेडिकल टीम स्कूल नहीं भेजी गई। एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजन अपने बच्चों को टोटो और टेंपो से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे।