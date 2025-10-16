सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ने लालू की पार्टी से मोकामा से किया नॉमिनेशन, नीतीश के अनंत से भिड़ंत

संक्षेप: Bihar Election: बाहुबली सूरजभान की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी ने मोकामा सीट से राजद के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह से होगा।

Bihar Chunav: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने मोकामा विधासभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। वीणा देवी खुद भी सांसद रह चुकी हैं। मोकामा सीट पर उन्होंने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता के कोटे से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है। नामांकन के दौरान पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजद एमएलसी कार्तिक सिंह मास्टर समेत भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ दिखी। नामांकन दाखिल करने के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ वीणा देवी मोकामा के लिए रोड शो करते हुए रवाना हुईं।

वीणा देवी सामना जदयू के बाहुबली उम्मीदवार और मोकामा से पांच बार विधायक रहे अनंत सिंह से मुकाबला होगा। अनंत सिंह 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन कर चुके हैं। जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ्अपनी पत्नी के बदले खुद मैदान में उतर गए हैं। करीब 25 साल बाद मोकामा में बाहुबली और दादा आमने-सामने हैं। इससे पहले सूरजभान ने पशुपति कुमार पारस की रालोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के नेता पद से इस्तीफा दे दिया पत्नी समेत राजद में शामिल हो गए।

सूरभान मोकामा से एक बार विधायक रह चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2000 में मोकामा सीट पर अनंत सिंह के भाई और कद्दावर दिलीप सिंह को भारी मतों के अंतर से पराजित किया था। तब दिलीप सिंह राजद के नेता थे और राबड़ी देवी सरकार में मत्री भी रहे। सूरजभान 2004 में लोजपा के टिकट पर बलिया लोकसभा के सांसद बन गए। लेकिन आपराधिक मामलों में सजा होने के कारण वे फिर कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। इस वजह से 2014 में उन्होंने पत्नी वीणा देवी को 2019 में अपने भाई चंदन सिंह को नवादा अपने कोटे की टिकट पर चुनाव लड़ा कर सांसद बनवाया। एक बार फिर अनंत सिंह और सूरजभान आमने-सामने आने वाले हैं।

सूरजभान के राजद में जाने और वीणा देवी के राजद से चुनाव लड़ने की चर्चा कई दिनों से हो रही थी। अचानक एक दिन सूरजभान पशुपति कुमार पारस के साथ प्रस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और कहीं जाने की संभावना से इनकार कर दिया। महागठबंधन से अलग होकर जब पशुपति पारस ने ओवैसी के साथ जाने का निर्णय किया तो सूरजभान ने उन्हें अलविदा कह दिया और 14 अक्टूबर को तेजस्वी यादव से मुलाकात की और सिंबल मिलना फाइनल हो गया।