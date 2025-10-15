पशुपति पारस तीसरा मोर्चा बनाएंगे; सूरजभान सिंह ने रालोजपा छोड़ी, राजद में जाएंगे

संक्षेप: रालोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने इससे पहले बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ने का ऐलान किया था।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूरजभान लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो सकते हैं। सूरजभान ने रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस द्वारा तीसरा मोर्चा बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगाया है। दो दिन पहले रालोजपा की पटना में बैठक हुई थी, जिसमें पारस ने बताया था कि महागठबंधन से उन्हें चार सीट ऑफर हुई है, लेकिन यह बहुत कम है। उन्होंने कहा था कि अगले दो दिनों में वो अपने पार्टी का फैसला बता देंगे।