सूरजभान सिंह राजद में शामिल, तेजस्वी ने सदस्यता दी, मोकामा में अनंत सिंह के सामने वीणा देवी?

संक्षेप: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देकर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सूरजभान को पार्टी की सदस्यता दी। उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ लड़ सकती हैं।

पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) से इस्तीफा देकर बलिया के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने देर रात मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह को पार्टी में शामिल किया है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर अनंत सिंह के खिलाफ लड़ सकती हैं। वीणा मुंगेर से सांसद रही हैं। सूरजभान जेल में बंद रहते 2000 में मोकामा से ही पहली बार विधायक बने थे। तब उन्होंने अनंत के बड़े भाई और राजद की राबड़ी देवी सरकार में कद्दावर मंत्री दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से निर्दलीय ही हरा दिया था।