सूरजभान ने राजद जाने की बात को अफवाह बताया, कहा- रामविलास जहां छोड़ गए, वहीं हूं

लालू-तेजस्वी यादव की आरजेडी में जाने की बात को अफवाह बताते हुए पूर्व सांसद एवं रालोजपा नेता सूरजभान सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान उन्हें जहां छोड़कर गए थे, अभी वे वहीं पर हैं।

मोकामा के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में जाने की बात को अफवाह बताया है। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान ने रविवार को कहा कि दिवंगत रामविलास पासवान उन्हें जहां छोड़कर गए थे, वे अब भी वहीं पर हैं। बता दें कि सूरजभान के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में रालोजपा छोड़कर राजद में जाने और अपनी पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी को मोकामा से लड़ाने की अटकलें चल रही थीं।

पशुपति पारस ने रविवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में रविवार को आपात बैठक बुलाई, जिसमें सूरजभान सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में रालोजपा के महागठबंधन में जाने या नहीं जाने के विकल्प पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार, पारस की पार्टी को लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने 4 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर रालोजपा सहमत नहीं है। अब पारस, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टियों से गठबंधन के विकल्प पर विचार कर रही है।

रविवार दोपहर बाद हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि अभी पहले चरण के नामांकन में 17 अक्टूबर तक का समय है। महागठबंधन में जाने या नहीं जाने, या फिर दूसरी पार्टियों से गठबंधन के मुद्दे पर परसों (मंगलवार) को ऐलान किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा, “रामविलास पासवान जी जहां हमको छोड़ कर गए थे, मैं आज भी वही हूं। दल छोड़ने की बात अफवाह है।”

हाल ही में चर्चा चली थी कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी और चंदन सिंह के साथ आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। परिवार के तीनों सदस्य सांसद रह चुके हैं। पहले उनके शनिवार को लालू-तेजस्वी की पार्टी में शामिल होने की बात आई। फिर रविवार तक यह मामला टल गया। रविवार को जब रालोजपा की बैठक हुई तो सूरजभान ने इस बात को अफवाह बता दिया।