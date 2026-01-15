सूरजभान सिंह रालोजपा का दही-चूड़ा भोज खाने पहुंचे, पशुपति पारस बोले- वापसी कर गए

संक्षेप: बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के दही-चूड़ा भोज में शामिल हुए। रालोजपा चीफ पशुपति पारस ने पार्टी में उनकी वापसी के संकेत भी दिए हैं।

मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा चीफ पशुपति कुमार पारस ने उनकी पार्टी में वापसी के संकेत भी दे दिए। पारस और सूरजभान की यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूरजभान सिंह ने रालोजपा का साथ छोड़ दिया था। फिर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा विधानसभा सीट से टिकट दिया। हालांकि, जेडीयू से लड़े बाहुबली अनंत सिंह से वीणा को चुनाव में हार मिली थी। अब सूरजभान के रालोजपा में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं।

सूरजभान बोले- भोज खाने आया, पारस बोले- वापसी कर गए हैं मकर संक्रांति पर रालोजपा का दही-चूड़ा भोज खाने पहुंचे सूरजभान ने गुरुवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि यह उनका घर है। हालांकि, पार्टी में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अभी सिर्फ भोज खाने आए हैं।