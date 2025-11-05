सूरजभान ने ललन सिंह को ‘हरेक आदमी अनंत बनकर लड़ें चुनाव’ पर घेरा, कहा- हमारे लोग डरेंगे नहीं
संक्षेप: बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा है कि मोकामा में उनके वोटर डरेंगे नहीं और बुलंद होकर वोट डालेंगे। जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समर्थकों से कुछ नेताओं को मतदान के दिन घर में ही रोकने की बात की थी।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा है कि मोकामा में उनके वोटर डरेंगे नहीं और बुलंद होकर वोट करेंगे। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार के दौरान समर्थकों से कहा था कि कुछ नेताओं को मतदान के दिन घर पर ही रोक लेना। वीडियो की जांच के बाद प्रशासन ने ललन के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ललन ने जेल में बंद जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह के समर्थन में सभा के दौरान यह भी कहा था कि अगर कोई बहुत जिद करे तो उनको पोलिंग बूथ पर साथ ले जाना और वोट डलवाकर वापस घर पहुंचा देना।
सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जो इसी इलाके की मुंगेर लोकसभा से एमपी रह चुकी हैं। जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को लड़ाया है, जो पांच बार के विधायक हैं। प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी और अनंत के समर्थकों में झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
ललन सिंह को अंदर करके जिंदा होने का सबूत दे चुनाव आयोग; वोटर को रोकने की बात से भड़का राजद
सूरजभान सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर को कोई मना नहीं कर सकता है, उनको वोट देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कोई आकर कुछ भी बोले, उनके लोग डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा- ‘किसी को कहते हैं घर में बंद करने, किसी को कहते हैं वोट नहीं देने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि बड़े-बड़े पद पर लोग रहते हैं, लेकिन कहां क्या बोलना चाहिए, ये याद नहीं रहता है।’
हड़बड़ी में गड़बड़ी; दुलारचंद यादव मर्डर केस में अपने ही बयान से फंसकर जेल गए अनंत सिंह?
सूरजभान सिंह ने नाम लिए बिना ललन सिंह को उस बयान के लिए भी घेरा, जो उन्होंने पंडारक में जनसभा के दौरान दिया था। ललन ने कहा था कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जिम्मेवारी बढ़ गई है और एक-एक आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा था कि मोकामा के चुनाव की कमान अब उन्होंने खुद संभाल ली है। सूरजभान ने कहा- ‘इन बाबू को वोट दीजिए। सब वही बाबू बन जाइए। जैसे देश की आजादी में अंदर गए हैं। सब वही बन जाइए। एक मर गया तो क्षेत्र तबाह है। आपके जैसा संरक्षण अगर है तो ये क्षेत्र बर्बाद है। जनता को 6 इंच छोटा करने चले हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।’
सूरजभान का ही खेला है; मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह का पहला रिएक्शन
सूरजभान सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोकामा में प्रचार नहीं करने की चर्चा की और कहा कि उनका प्रोग्राम बना हुआ था, जनता ये जानती है कि क्यों नहीं आए। उन्होंने ललन सिंह का नाम लिए बिना कहा कि बड़े पद पर बैठे लोग देश की गरिमा और अपने पद की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मुद्दे की बात करनी चाहिए, मुद्दे की लड़ाई करनी चाहिए, मुद्दा से जनता को संतुष्ट करना चाहिए। सूरजभान ने कहा कि वोटर का हक कोई नहीं मार सकता और उनका वोटर पूरी तरह बुलंद है।