सूरजभान ने ललन सिंह को ‘हरेक आदमी अनंत बनकर लड़ें चुनाव’ पर घेरा, कहा- हमारे लोग डरेंगे नहीं

संक्षेप: बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा है कि मोकामा में उनके वोटर डरेंगे नहीं और बुलंद होकर वोट डालेंगे। जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समर्थकों से कुछ नेताओं को मतदान के दिन घर में ही रोकने की बात की थी।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा है कि मोकामा में उनके वोटर डरेंगे नहीं और बुलंद होकर वोट करेंगे। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार के दौरान समर्थकों से कहा था कि कुछ नेताओं को मतदान के दिन घर पर ही रोक लेना। वीडियो की जांच के बाद प्रशासन ने ललन के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ललन ने जेल में बंद जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह के समर्थन में सभा के दौरान यह भी कहा था कि अगर कोई बहुत जिद करे तो उनको पोलिंग बूथ पर साथ ले जाना और वोट डलवाकर वापस घर पहुंचा देना।

