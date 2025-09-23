सूरजभान को एक साल, राम लखन सिंह को 4 साल की जेल; 33 साल पुराने केस का फैसला आया

बेगूसराय कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमले के 33 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल और बीजेपी नेता राम लखन सिंह समेत दो आरोपियों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है।

बिहार के बेगूसराय में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार मंगलवार को एक केस की सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह को 4 साल और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल सजा होने की वजह से जमानत मिल गई। यह मामला लगभग 33 साल पुराना है।

दरअसल इन आरोपियों पर 9 अक्टूबर 1992 को छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला और फायरिंग करने का आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने सुनवाई के बाद इन तीनों को दोषी करार दिया और फिर सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक एफसीआई थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर 1992 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मोम फैक्ट्री में कुछ बदमाश हथियार के साथ छिपे हुए हैं।

इस सूचना पर एफसीआई थाना पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मोम फैक्ट्री पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इस मामले में घटना स्थल से पुलिस ने राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को गिरफ्तार किया था जबकि सूरजभान सिंह वहां से भागने में सफल हो गए थे।

इस घटना के बाद एफसीआई थाना में कार्यरत एएसआई उमाशंकर सिंह ने बरौनी थाना कांड संख्या 406/92 दर्ज कराया था। इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई। इस घटना का अभियोजन की पुष्टि उस वक्त के जिलाधिकारी रहे रामेश्वर सिंह ने भी की थी। उन्होंने कोर्ट में भी आकर गवाही दी थी।