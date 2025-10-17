सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला मर्डर केस में कोर्ट से बरी; बबलू श्रीवास्तव समेत चार की हुई थी हत्या

Bihar Crime News: मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे पूर्व विधायक और बहुबली नेता विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को चार लोगों की हत्या के मामले में हाजीपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बबलू श्रीवास्तव मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला कांड का आरोपी था और जेल में बंद था। हाजीपुर जेल से पेशी के लिए मुफ्फरपुर कोर्ट लाते समय बबलू श्रीवास्तव की वैशाली के पटेढ़ा में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में तीन सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। मुन्ना शुक्ला के परिजनों का कहना है कि भुटकुन शुक्ला से संबंध होने के कारण मुन्ना शुक्ला और सूरजभान का नाम केस में फंसा दिया गया था। कोर्ट ने न्याय किया है। फैसले के वक्त दोनों कोर्ट में मौजूद थे।