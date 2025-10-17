Hindi NewsBihar NewsSuraj Bhan Singh and Munna Shukla acquitted by court in murder case of four persons including Bablu Srivastav
सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला मर्डर केस में कोर्ट से बरी; बबलू श्रीवास्तव समेत चार की हुई थी हत्या
संक्षेप: Bihar Crime: हाजीपुर जेल से पेशी के लिए मुफ्फरपुर कोर्ट लाते समय बबलू श्रीवास्तव की वैशाली के पटेढ़ा में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में तीन सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे।
Fri, 17 Oct 2025 05:51 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Crime News: मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे पूर्व विधायक और बहुबली नेता विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को चार लोगों की हत्या के मामले में हाजीपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बबलू श्रीवास्तव मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला कांड का आरोपी था और जेल में बंद था। हाजीपुर जेल से पेशी के लिए मुफ्फरपुर कोर्ट लाते समय बबलू श्रीवास्तव की वैशाली के पटेढ़ा में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में तीन सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। मुन्ना शुक्ला के परिजनों का कहना है कि भुटकुन शुक्ला से संबंध होने के कारण मुन्ना शुक्ला और सूरजभान का नाम केस में फंसा दिया गया था। कोर्ट ने न्याय किया है। फैसले के वक्त दोनों कोर्ट में मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
