आनंद मोहन बाहर रहेंगे या फिर जेल जाएंगे? SC का फैसला सुरक्षित; बिहार सरकार के निर्णय से कोर्ट हैरान
प्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था।
Anand Mohan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था। मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन करके उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इस पर मृतक जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने कड़ी आपत्ति जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच भी हैरान है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता उमा कृष्णैया (मृत अधिकारी की पत्नी), बिहार सरकार, आनंद मोहन और राज्य सजा माफी बोर्ड की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं। पीठ ने हैरानी जताई कि ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी की हत्या को ‘दुर्लभतम’ मामला क्यों नहीं माना गया। पीठ ने कहा कि इन टिप्पणियों से अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा कि वे किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या करके बच निकलेंगे और कोर्ट इसे ‘दुर्लभतम’ मामला नहीं मानेगा। इस टिप्पणी से आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
इस मामले में मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्तूबर 2007 को आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के वकील ने इस फैसलो को पटना हाईकोर्ट चुनौती दी। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2008 को फांसी की सजा को कठोर उम्रकैद में बदल दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी।
इस मामले में बिहार सरकार के आदेश पर आनंद मोहन को मुक्ति दे दी गई। 16 साल कैद की सजा काटने के बाद 27 अप्रैल 2023 को सहरसा जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया।उनकी रिहाई बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों में किए गए उस संशोधन के बाद संभव हो सकी थी। पहले से सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर हत्या के दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर लगी रोक हटा दी गई थी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते जेल नियमों में बदलाव किए गए थे। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। आनंद मोहन के साथ बड़े अपराध में जेल की सजा काट रहे कई अन्य कैदियों की भी रिहाई हो गई। जेल मैनुअल में बदलाव का भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने विरोध किया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें