आनंद मोहन बाहर रहेंगे या फिर जेल जाएंगे? SC का फैसला सुरक्षित; बिहार सरकार के निर्णय से कोर्ट हैरान

प्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था।

Anand Mohan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार के एक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था। मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन करके उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इस पर मृतक जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने कड़ी आपत्ति जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच भी हैरान है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता उमा कृष्णैया (मृत अधिकारी की पत्नी), बिहार सरकार, आनंद मोहन और राज्य सजा माफी बोर्ड की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं। पीठ ने हैरानी जताई कि ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी की हत्या को ‘दुर्लभतम’ मामला क्यों नहीं माना गया। पीठ ने कहा कि इन टिप्पणियों से अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा कि वे किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या करके बच निकलेंगे और कोर्ट इसे ‘दुर्लभतम’ मामला नहीं मानेगा। इस टिप्पणी से आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

इस मामले में मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्तूबर 2007 को आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के वकील ने इस फैसलो को पटना हाईकोर्ट चुनौती दी। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2008 को फांसी की सजा को कठोर उम्रकैद में बदल दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी।