अब तक दुलारचंद का श्राद्ध नहीं, पहली बरसी पर अनंत सिंह को मिला जेल लौटने का आदेश
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या की पहली बरसी 30 अक्टूबर के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने और जेल लौटने का आदेश पारित दिया है। दुलारचंद का श्राद्ध अब तक नहीं किया गया है।
मोकामा के पुराने दबंग और जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव का बहुचर्चित मर्डर 30 अक्टूबर 2025 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव की पहली बरसी पर ही इस केस के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सरेंडर करके वापस जेल जाने का आदेश दिया है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के ठीक एक साल बाद 30 अक्टूबर 2026 के ही दिन यह आदेश दिया कि अनंत सिंह को जेल लौटना होगा। पटना हाईकोर्ट से मार्च में मिली बेल को सर्वोच्च न्यायालय ने निष्प्रभावी बनाते हुए 25 नवंबर को तय बेटी की शादी के बाद अनंत सिंह को वापस बेउर जेल जाने कह दिया है। नीरज ने संकल्प लिया था कि जब तक वो हत्यारों को सजा नहीं दिला देंगे, तब तक दादा का श्राद्ध या ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। और दुलारचंद के परिवार ने उस संकल्प के मुताबिक हत्या के एक साल बाद भी उनका श्राद्ध नहीं किया है।
दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर को तब हुई थी, जब वह मोकामा विधानसभा से जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोकामा टाल इलाके में पीयूष और जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह का काफिला एक ही रास्ते पर आ जाने के बाद भिड़ गया। इसी दौरान दुलारचंद यादव को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया और गोली मारकर हत्या के बाद उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी गई।
पुलिस ने दुलारचंद के पोते नीरज यादव के बयान पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अनंत सिंह मुख्य आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने अनंत सिंह को 2 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल में रहकर ही चुनाव जीते अनंत सिंह को हाईकोर्ट से 19 मार्च को जमानत मिली थी। नीरज ने इसी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अदालत से विधायक को वापस जेल भेजने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो आदेश दिया गया है, उसके मुताबिक तय समय पर सरेंडर कर देंगे। सिंह ने हालांकि दुलारचंद यादव केस में खुद को फिर निर्दोष बताते हुए कहा कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने उनको फंसा दिया। अनंत ने दावा किया कि वो हत्या के वक्त घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह प्रचार कर रहे थे।
विधायक ने आरोप लगाया कि नीरज एमएलसी ने उनका नाम केस में डलवाया और जब जमानत मिल गई तो केस दिल्ली लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है और सरेंडर करने के बाद फिर से अदालत से बेल मांगेंगे।