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अब तक दुलारचंद का श्राद्ध नहीं, पहली बरसी पर अनंत सिंह को मिला जेल लौटने का आदेश

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या की पहली बरसी 30 अक्टूबर के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने और जेल लौटने का आदेश पारित दिया है। दुलारचंद का श्राद्ध अब तक नहीं किया गया है।

Anant Singh Dularchand Yadav
अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की फाइल फोटो

मोकामा के पुराने दबंग और जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव का बहुचर्चित मर्डर 30 अक्टूबर 2025 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव की पहली बरसी पर ही इस केस के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सरेंडर करके वापस जेल जाने का आदेश दिया है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के ठीक एक साल बाद 30 अक्टूबर 2026 के ही दिन यह आदेश दिया कि अनंत सिंह को जेल लौटना होगा। पटना हाईकोर्ट से मार्च में मिली बेल को सर्वोच्च न्यायालय ने निष्प्रभावी बनाते हुए 25 नवंबर को तय बेटी की शादी के बाद अनंत सिंह को वापस बेउर जेल जाने कह दिया है। नीरज ने संकल्प लिया था कि जब तक वो हत्यारों को सजा नहीं दिला देंगे, तब तक दादा का श्राद्ध या ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। और दुलारचंद के परिवार ने उस संकल्प के मुताबिक हत्या के एक साल बाद भी उनका श्राद्ध नहीं किया है।

दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर को तब हुई थी, जब वह मोकामा विधानसभा से जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोकामा टाल इलाके में पीयूष और जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह का काफिला एक ही रास्ते पर आ जाने के बाद भिड़ गया। इसी दौरान दुलारचंद यादव को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया और गोली मारकर हत्या के बाद उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी गई।

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पुलिस ने दुलारचंद के पोते नीरज यादव के बयान पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अनंत सिंह मुख्य आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने अनंत सिंह को 2 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल में रहकर ही चुनाव जीते अनंत सिंह को हाईकोर्ट से 19 मार्च को जमानत मिली थी। नीरज ने इसी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अदालत से विधायक को वापस जेल भेजने की मांग की है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो आदेश दिया गया है, उसके मुताबिक तय समय पर सरेंडर कर देंगे। सिंह ने हालांकि दुलारचंद यादव केस में खुद को फिर निर्दोष बताते हुए कहा कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने उनको फंसा दिया। अनंत ने दावा किया कि वो हत्या के वक्त घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह प्रचार कर रहे थे।

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विधायक ने आरोप लगाया कि नीरज एमएलसी ने उनका नाम केस में डलवाया और जब जमानत मिल गई तो केस दिल्ली लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है और सरेंडर करने के बाद फिर से अदालत से बेल मांगेंगे।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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