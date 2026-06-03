रांची, मुंबई और जयपुर HC के रहे जज, अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने श्री चंद्रशेखर बिहार की मिट्टी से हैं जुड़े
जस्टिस चंद्रशेखर की मैट्रिक तक की पढ़ाई मीनापुर हाईस्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने एलएस कॉलेज, मुजफ्फरपुर से स्नातक किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। फुफेरे भाई उमेश सिंह ने बताया कि इस बड़ी उपलब्धि से ग्रामीणों में हर्ष है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले श्री चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। देश की सर्वोच्च अदालत में श्री चंद्रशेखर के जस्टिस बनने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। श्री चंद्रशेखर रांची, जयपुर, मुंबई हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने पर श्री चंद्रशेखर के पैतृक गांव मड़वन प्रखंड के चैनपुर गांव में जश्न का माहौल है। जस्टिस चंद्रशेखर का परिवार अभी गांव से बाहर रहता है, लेकिन गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है।
ग्रामीणों को जैसे ही उनके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की सूचना मिली, गांव के शुभचिंतक, मित्र और रिश्तेदार मंगलवार को एक जगह एकत्रित हो गए। सबने एक-दूसरे को गले लगाकर और बधाई देकर इस पल को मनाया। गांव के लोगों का कहना है कि जस्टिस चंद्रशेखर ने अपनी ईमानदारी और लगन से आज यह मुकाम हासिल किया है, जिससे पूरे मुजफ्फरपुर का नाम देश भर में रोशन हुआ है।
जस्टिस चंद्रशेखर के फुफेरे भाई उमेश सिंह ने बताया कि इस बड़ी उपलब्धि से ग्रामीणों में हर्ष है। मंगलवार को उनके पैतृक आवास पर पूजा-अर्चना हुई। ग्रामीणों एवं आगंतुकों के बीच 51 किलो लड्डू बांटा गया। इधर, पैक्स अध्यक्ष निरंजन सुमन सहित अन्य ने कहा कि पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। मौके पर युगल किशोर सिंह, विनोद कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, रमेश सिंह, बागेश्वर तिवारी, धीरज कुमार सिंह, सुमंत सिंह, धीरज सिंह जितेंद्र सिंह, नवल किशोर सिंह,अनिल साह और पंकज कुमार सिंह के अलावे बिहार बार एसोसिएशन के सदस्य उमेश प्रसाद सिंह आदि उपस्थित रहे।
मीनापुर हाईस्कूल से की मैट्रिक तक की पढ़ाई
ग्रामीणों ने बताया कि जस्टिस चंद्रशेखर की मैट्रिक तक की पढ़ाई मीनापुर हाईस्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने एलएस कॉलेज, मुजफ्फरपुर से स्नातक किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। फुफेरे भाई उमेश सिंह ने बताया कि इस बड़ी उपलब्धि से ग्रामीणों में हर्ष है। पैतृक आवास पर पूजा-अर्चना हुई और 51 किलो लड्डू बांटा गया।
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