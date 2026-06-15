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सुप्रीम कोर्ट से दीपक प्रकाश और सम्राट सरकार को नोटिस, उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे की मुसीबत बढ़ी

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Upendra Kushwaha Son Case : सुप्रीम कोर्ट ने बिना विधायक चुने दीपक प्रकाश को दोबारा बिहार का मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट से दीपक प्रकाश और सम्राट सरकार को नोटिस, उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे की मुसीबत बढ़ी

Upendra Kushwaha Son Case : बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी हलचल पैदा करने वाली खबर देश की सर्वोच्च अदालत से सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोकमोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिना विधायक चुने दोबारा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम और तीखी सुनवाई हुई है। सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले को काफी गंभीर माना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दीपक प्रकाश और सम्राट सरकार को नोटिस जारी होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। अदालत ने बिहार सरकार और दीपक प्रकाश के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी कर इस पूरे विवाद पर जवाब तलब किया है।

अनुच्छेद 164(4) के उल्लंघन का आरोप

याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और इसलिए वे राज्य सरकार के मंत्रालय में कोई पद नहीं संभाल सकते। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो विधायक नहीं है, वह लगातार केवल छह महीने तक ही मंत्री रह सकता है और इस दौरान उसे सदस्यता हासिल करनी होती है। याचिकाकर्ता के वकील सुदीप चंद्रा और सान्या कौशल (AoR) ने दलील दी कि प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को नीतीश सरकार गिर गई और 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में उन्हें फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया गया। पहली नियुक्ति के हिसाब से 6 महीने की यह समय-सीमा 20 मई 2026 को ही खत्म हो चुकी है।

एस.आर. चौधरी केस का दिया हवाला

याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना चुने गए व्यक्ति को बार-बार मंत्री पद पर नियुक्त करना संवैधानिक शक्ति का सरासर गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद गैर-विधायकों को मिलने वाली छह महीने की छूट की अवधि को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना है। कोर्ट में ऐतिहासिक 'एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001)' मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली छह महीने की छूट को इस्तीफे, कैबिनेट फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने के जरिए दोबारा 'रीसेट' नहीं किया जा सकता। याचिका में 'को वारंटो' रिट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट से पूछा गया है कि प्रकाश किस अधिकार से मंत्री पद पर बने हुए हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 164(2), 164(4) और 141 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसने अब बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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