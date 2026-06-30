भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पटना HC जाने की सलाह

चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह भी दी है। याचिका मे एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

देश की सर्वोच्च अदालत ने भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। इस याचिका में भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह भी दी है।

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया। इसके साथ ने अदालत की बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? उच्च न्यायालय इस मामले में मॉनिटरिंग कर सकता है। बता दें कि अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगााई थी। इस याचिका में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि जल्द ही वो पटना हाईकोर्ट का रूख करेंगे।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट चौधरी सरकार ने पहले ही एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। जिसके बाद जांच आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा कुछ ही दिनों पहले बिलौटी गांव पहुंचे थे। यहां आकर उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी। भरत तिवारी की मां ने बताया था कि उन्होंने जांच आयोग के अध्यक्ष से दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी।