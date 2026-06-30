Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पटना HC जाने की सलाह

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह भी दी है। याचिका मे एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। 

भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पटना HC जाने की सलाह

देश की सर्वोच्च अदालत ने भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। इस याचिका में भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह भी दी है।

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया। इसके साथ ने अदालत की बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? उच्च न्यायालय इस मामले में मॉनिटरिंग कर सकता है। बता दें कि अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगााई थी। इस याचिका में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि जल्द ही वो पटना हाईकोर्ट का रूख करेंगे।

ये भी पढ़ें:भोजपुर के बिलौटी में लगा शहीद भरत नगर का बोर्ड, कटाव पीड़ितों की मदद कर रहे लोग

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट चौधरी सरकार ने पहले ही एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। जिसके बाद जांच आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा कुछ ही दिनों पहले बिलौटी गांव पहुंचे थे। यहां आकर उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी। भरत तिवारी की मां ने बताया था कि उन्होंने जांच आयोग के अध्यक्ष से दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी।

17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। भरत तिवारी की मौत के बाद यह कहा गया कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारी थी। इस मामले में जगदीशपुर के एसडीपीओ और एसएचओ पर गाज भी गिरी थी। हालांकि, भरत तिवारी के परिजन शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में बिलौटी गांव में महापंचायत भी आयोजित किया गया था। महापंचायत को लेकर दावा किया गया कि इसमें बिहार, झारखंड और यूपी समेत कुछ अन्य जिलों से हजारों लोगों को हिस्सा लिया था। बहरहाल अभी इस मामले की जांच-पड़ताल चल रही है। परिजनों ने कहा है कि भरत तिवारी के श्राद्ध के बाद वो इस मामले में न्याय की अपनी मांग को और तेज करेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में धांय-धांय, हर्ष फायरिंग में 3 को लगी गोली
ये भी पढ़ें:पैसों का लालच देकर ईसाई बनाने का खेल, बिहार के सुपौल में धर्म परिवर्तन पर हंगामा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Supreme Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।