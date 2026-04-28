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आईजीआईएमएस में MBBS की परीक्षा रद्द, धांधली के बाद कर्मियों और 7 छात्रों को नोटिस; मचा हड़कंप

Apr 28, 2026 06:35 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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IGIMS MBBS Exam Cancelled: परीक्षा विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों का तत्काल तबादला कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा दिसंबर 2025 में हुई थी। इसमें करीब 130 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अज्ञात स्रोत से भेजी गई ईमेल सामने आने पर जांच के लिए कमेटी गठित की थी।

आईजीआईएमएस में MBBS की परीक्षा रद्द, धांधली के बाद कर्मियों और 7 छात्रों को नोटिस; मचा हड़कंप

IGIMS MBBS Exam Cancelled: एमबीबीएस की सेमेस्टर परीक्षा में धांधली के आरोप साबित होने के बाद सोमवार को आईजीआईएमएस (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान) प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही परीक्षा विभाग के सभी कर्मियों और एमबीबीएस के सात छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये छात्र अपना पक्ष रखेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने परीक्षा विभाग में भी बदलाव किया है। विभाग में तीन फैकल्टी डॉक्टर प्रो. अंजू सिंह, डॉ. विनोद कुमार और डॉ. सरिता मिश्रा को सब डीन (परीक्षा) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वहीं, परीक्षा विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों का तत्काल तबादला कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा दिसंबर 2025 में हुई थी। इसमें करीब 130 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अज्ञात स्रोत से भेजी गई ईमेल सामने आने पर आईजीआईएमएस प्रशासन ने अप्रैल के पहले सप्ताह में इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की।

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डीन (अकादमिक) डॉ. ओम कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई, जिसमें डॉ. विभूति सिन्हा, प्रफुल्ल रंजन और रजिस्ट्रार डॉ. सर्वेश शामिल थे। डॉ. विभूति ने बताया कि जांच टीम ने रिपोर्ट आईजीआईएमएस प्रशासन को सौंप दी है। हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उसके आधार पर कर्मियों और छात्रों को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है।

परीक्षा में गड़बडी का मामला आया सामने

जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हुई है। इसमें गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र आदि से छेड़छाड़ की आशंका है। प्रारंभाकि जांच के दौरान ही यह बात सामने आई थी कि उत्तर पुस्तिका में तीन स्थानों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कुछ छात्रों की कॉपियों में आगे और पीछे के हस्ताक्षर एक समान पाए गए, जबकि बीच वाले पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर अलग थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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