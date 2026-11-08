अंधविश्वास में खूनी बना साधु, मामूली बात पर लाठी डंडे से पीट-पीटकर पड़ोसी का मर्डर
नालंदा में अंधविश्वास में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के नालंदा में अंधविश्वास के कारण दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को घर से निकलते वक्त टोक दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना सरमेरा थाना के परनामा गांव की है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गयी है। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है।
मरने वाले युवक की पहचान परनामा गांव निवासी स्वर्गीय नरेश मांझी के बेटे सामंत मांझी, 36 वर्ष के रूप में की गयी है। हत्या का आरोपी साधु मांझी और मृतक दोनो पड़ोस में ही रहते हैं। परिवार के लोगों ने बताया क बहुत मामूली बात को लेकर सामंत और आरोपी साधु मांझी के बीच विवाद हो गया। साधु मांझी अपनी गाड़ी निकाल रहा था। वहीं पर सामंत मांझी भी मौजूद थे। उसने टोकर पूछ लिया कि कहां जाना है। सवाल सुनकर साधु मांझी गुस्से में आपे से बाहर हो गया। वह सामंत को भला बुरा कहने लगा। देखते-देखते दोनों के बीच विवाद हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई।
उसके बाद साधु मांझी लाठी लेकर पहुंच गया और उसने सामंत पर हमला कर दिया। उसने सामंत की काफी पिटाई की। सामंत मांझी चोट लगने से बहुत जख्मी हो गया। स्थिति देखकर आरोपी साधु फरार हो गया। परिजन घायल को लेकर अस्पताल जा रहे थे। पर रास्ते में ही सामंत मांझी की मौत हो गई। परिजन वहीं जोर जोर से रोने लगे।
स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर सरमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी भी जुटाई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। घटना का कारण पहली नजर में अंधविश्वास ही बताया जा रहा है। हालांकि, दोनों के बीच पूर्व से विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस हर संभावित ऐंगल से मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों से कहा है कि छानबीन में पुलिस पदाधिकारी को सही सही बात बताएं। सामंत की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें