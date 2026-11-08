अंधविश्वास में खूनी बना साधु, मामूली बात पर लाठी डंडे से पीट-पीटकर पड़ोसी का मर्डर

नालंदा में अंधविश्वास में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बिहार के नालंदा में अंधविश्वास के कारण दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को घर से निकलते वक्त टोक दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना सरमेरा थाना के परनामा गांव की है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गयी है। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है।

मरने वाले युवक की पहचान परनामा गांव निवासी स्वर्गीय नरेश मांझी के बेटे सामंत मांझी, 36 वर्ष के रूप में की गयी है। हत्या का आरोपी साधु मांझी और मृतक दोनो पड़ोस में ही रहते हैं। परिवार के लोगों ने बताया क बहुत मामूली बात को लेकर सामंत और आरोपी साधु मांझी के बीच विवाद हो गया। साधु मांझी अपनी गाड़ी निकाल रहा था। वहीं पर सामंत मांझी भी मौजूद थे। उसने टोकर पूछ लिया कि कहां जाना है। सवाल सुनकर साधु मांझी गुस्से में आपे से बाहर हो गया। वह सामंत को भला बुरा कहने लगा। देखते-देखते दोनों के बीच विवाद हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई।

उसके बाद साधु मांझी लाठी लेकर पहुंच गया और उसने सामंत पर हमला कर दिया। उसने सामंत की काफी पिटाई की। सामंत मांझी चोट लगने से बहुत जख्मी हो गया। स्थिति देखकर आरोपी साधु फरार हो गया। परिजन घायल को लेकर अस्पताल जा रहे थे। पर रास्ते में ही सामंत मांझी की मौत हो गई। परिजन वहीं जोर जोर से रोने लगे।