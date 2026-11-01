सप्तक्रांति समेत 20 ट्रेनों से छिन जाएगा सुपरफास्ट का दर्जा, यात्रियों को किराये में मिल सकती है राहत
बताया जाता है कि कई ट्रेनों से सुपरफास्ट से दर्जा छीनने से यात्रियों को विशेष नुकसान नहीं होगा। बल्कि किराये में राहत मिल सकती है। उन्हें टिकट पर लगने वाला सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा स्लीपर और एसी श्रेणी के यात्रियों को भी मिल सकता है।
मजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति समेत पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार की 20 ट्रेनों से नए साल में सुपरफास्ट का दर्जा छिन जाएगा। धीमी रफ्तार और सिंगल रेलवे लाइन से परिचालन होने की वजह से यह दर्जा छीना जा रहा है। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, एक जनवरी 2027 से 20 सुपरफास्ट ट्रेनों के नंबर बदल जाएंगे। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं।
मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस का नंबर भी बदलेगा। वर्तमान में 12557 और 12558 नंबर से चलने वाली यह ट्रेन जनवरी से 15577 और 15578 नंबर से चलेगी। रेलवे की ओर से नए नंबर एक से सात जनवरी के बीच लागू किए जाएंगे। नंबर बदलने से ट्रेनों के परिचालन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टिकट बुकिंग, आरक्षण की स्थिति और ट्रेन की जानकारी लेते समय नए नंबर का ध्यान रखना होगा।
किराए में मिल सकती है राहत
बताया जाता है कि सुपरफास्ट से दर्जा छीनने से यात्रियों को विशेष नुकसान नहीं होगा। बल्कि किराये में राहत मिल सकती है। उन्हें टिकट पर लगने वाला सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा स्लीपर और एसी श्रेणी के यात्रियों को भी मिल सकता है।
एलटीटी-रक्सौल 28 घंटे लेट, 11 ट्रेनें विलंब
मुजफ्फरपुर। जंक्शन आने वाली 11 मेल-एक्सप्रेस और त्योहार स्पेशल ट्रेनें शनिवार को घंटों विलंब से पहुंचीं। सबसे अधिक देर एलटीटी-रक्सौल स्पेशल रही। यह ट्रेन तय समय से 28 घंटे 10 मिनट विलंब से जंक्शन पहुंची। इसके अलावा 05590 हमसफर-मुजफ्फरपुर स्पेशल 13.46 घंटे, 15706 चंपारण हमसफर 5.07 घंटे, 02564 नई दिल्ली बरौनी स्पेशल 5.13 घंटे,04652 अमृतसर-जयनगर 5.05 घंटे, 04623 कोलकाता-अमृतसर स्पेशल 2.49 घंटे 03215 पूर्णिया-पाटलिपुत्र 2.12 घंटे , 15566 वैशाली एक्सप्रेस 2.11 घंटे देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची।
19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस - 2 घंटे
1910 अवध-असम एक्सप्रेस - 1.58 घंटे
15708 आम्रपाली एक्सप्रेस - 1.16 घंटे
मुजफ्फरपुर की इन ट्रेनों के बदलेंगे नंबर
ट्रेन - नया नंबर
दरभंगा-जालंधर 22551 - 15541
जालंधर-दरभंगा 22552 - 15542
रक्सौल-लोकमान्य तिलक 12545 - 15545
लोकमान्य तिलक-रक्सौल 12546 - 15546
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार 12557 - 15577
आनंद विहार-मुजफ्फरपुर 12558 - 15578