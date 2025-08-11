पटना से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए दौड़ेगी सुपर फास्ट ट्रेन, केंद्र को नीतीश सरकार प्रस्ताव भेजेगी
नीतीश सरकार ने योजना बनाई है कि पटना से राज्य के सभी प्रमुख शहरों को सुपर फास्ट ट्रेन सेवा से जोड़ी जाए। इसके तहत पटना से पूर्णिया के लिए एक वंदे भारत ट्रेन सेवा की मांग की जाए। इसी तरह पटना से मुजफ्फरपुर होते जयनगर के लिए भी एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए।
सड़क मार्ग से साढ़े तीन घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम कर रही राज्य सरकार रेल नेटवर्क को भी दुरुस्त करने में जुट गई है। राज्य सरकार ने कार्ययोजना बनाई है कि पटना से बिहार के प्रमुख शहरों के बीच सुपर फास्ट ट्रेन सेवा शुरू हो, ताकि लोग कम समय में आ-जा सकें। इसके लिए सरकार के शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बीते दिनों बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की।
इस दौरान न केवल नेशनल हाईवे बल्कि रेल परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इसका मकसद बिहार के लोगों को सहज सम्पर्कता सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव ने रेलवे और सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में पटना से राज्य के प्रमुख शहरों के बीच चल रही ट्रेन सेवा की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि अभी वंदे भारत ट्रेन के कारण पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर की दूरी मात्र 90 मिनट में तय हो रही है। सीमांचल एक्सप्रेस से पटना से पूर्णिया की दूरी छह घंटे 50 मिनट में दूरी तय हो रही है।
वंदे भारत से ही पाटलिपुत्र से मोतिहारी की दूरी लोग दो घंटे 53 मिनट में तय कर रहे हैं। नमो भारत रैपिड रेल से पटना से दरभंगा की दूरी चार घंटे तीन मिनट में तय हो रही है। वंदे भारत से ही पटना से गया की दूरी एक घंटे 15 मिनट तो राज्यरानी से पटना से सहरसा की दूरी चार घंटे पांच मिनट में तय हो रही है।
अब सरकार ने योजना बनाई है कि पटना से राज्य के सभी प्रमुख शहरों को सुपर फास्ट ट्रेन सेवा से जोड़ी जाए। इसके तहत पटना से पूर्णिया के लिए एक वंदे भारत ट्रेन सेवा की मांग की जाए। इसी तरह पटना से मुजफ्फरपुर होते जयनगर के लिए भी एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा जाए। इसी तरह पटना से भागलपुर के लिए भी एक सुपर फास्ट ट्रेन सेवा की मांग की जाएगी।