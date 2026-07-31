Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Supaul News: सुपौल : नशे में हंगामा करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

Supaul News: भपटियाही पुलिस ने सरायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास शराब के नशे में हंगामा करने वाले प्रदीप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी में ब्रेथ एनलाइज़र से शराब की पुष्टि होने पर प्रदीप के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

Supaul News: सुपौल : नशे में हंगामा करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता। भपटियाही पुलिस ने शुक्रवार को सरायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से शराब के नशे में हंगामा मचाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया। इस बाबत थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पर शराब के नशे में हंगामा करने वाले सरायगढ़ गांव के वार्ड 14 निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर भपटियाही थाना लाया। ब्रेथ एनलाइजर मशीन से जांच उसकी जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि होने पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्रदीप कुमार गुप्ता के विरुद्ध अप्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में सुपौल भेज दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।