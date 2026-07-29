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Supaul News: सुपौल : प्लाई लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रानीपट्टी नहर में गिरा, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: बलुआ बाजार के भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-27 पर एक प्लाई बोर्ड लदा ट्रक रानीपट्टी नहर में गिर गया, जिससे चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मुस्तैदी से उसकी मदद की, और सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। चालक की हालत स्थिर है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Supaul News: सुपौल : प्लाई लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रानीपट्टी नहर में गिरा, चालक घायल

Supaul News: बलुआ बाजार, एक प्रतिनिधि। भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-27 पर बुधवार को एक प्लाई बोर्ड लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रानीपट्टी नहर में जा गिरी। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नरपतगंज अस्पताल भेजा गया। उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं ट्रक पलटने के बाद स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोग किसी तरह अंदर फंसे चालक को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति से एनएच-27 पर गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे स्थित रानीपट्टी नहर में जा गिरी। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलने पर भीमपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

स्थानीय लोगों की मदद

स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को निकालने का प्रयास किया गया। बाद में जेसीबी की मदद से करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक की पहचान राजस्थान के अजमेर जिला अंतर्गत नसीराबाद निवासी थाना नसीराबाद शेरू रावत के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार चालक को सामान्य चोटें आई हैं और उसकी हालत स्थिर है। इधर, इस बाबत भीमपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने से हादसा होने की बात सामने आई है। समय रहते स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा चलाए गए राहत-बचाव अभियान के कारण चालक की जान बच गई।

सामान्य प्रश्न

हादसे में घायल चालक की पहचान क्या है?
घायल चालक की पहचान राजस्थान के अजमेर जिला अंतर्गत नसीराबाद निवासी थाना नसीराबाद शेरू रावत के रूप में हुई है।
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