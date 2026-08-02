Supaul News: 200 एमएल अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

Supaul News: त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि त्रिवेणीगंज पुलिस ने रविवार की दोपहर नगर परिषद क्षेत्र के मंगल बाजार स्थित बाबा मंदिर के समीप गश्ती के दौरान दो सौ एमएल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, पुलिस गश्ती दल को देखकर एक युवक शराब की बोतल फेंककर भागने लगा। पुलिस ने संदेह होने पर उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से रॉयल स्टैग ब्रांड की 375 एमएल क्षमता वाली बोतल बरामद हुई, जिसमें लगभग 200 एमएल अंग्रेजी शराब थी। इस बाबत थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के पतरघटी वार्ड संख्या छह निवासी बद्री यादव के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है।