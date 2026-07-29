Supaul News: सुपौल : ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, पहचान नहीं
Supaul News: राघोपुर के रामपुर गांव के समीप बुधवार सुबह एक ट्रेन से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रही थी और वह रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि। राघोपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिमराही वार्ड 11 स्थित रामपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक के पिलर संख्या 103 के समीप सुबह करीब 9:30 बजे सहरसा से फारबिसगंज की ओर जा रही ट्रेन राघोपुर के समीप रामपुर गांव के समीप पिलर संख्या 75202 पैसेंजर गाड़ी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चल रही थी, तभी ट्रेन की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रही थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। तहत, राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
उन्होंने यह भी बताया कि महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।