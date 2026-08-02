Supaul News: सड़क हादसे में किशोर की मौत, वाहन चालक वाहन समेत फरार

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित गोल चौक से दक्षिण हुए सड़क हादसे में एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार शिवपुरी पंचायत के वार्ड 7 थरबिट्टा निवासी देवनारायण सदा का 15 वर्षीय पुत्र करण कुमार शनिवार की शाम गोल चौक से दक्षिण दिशा की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान किशनपुर से सुपौल की ओर जा रहे एक अज्ञात चारपहिया वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर लगते ही किशोर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जबकि चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल किशोर को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर पहुंचाया। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।इधर, परिजनों के अनुसार, सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही करण कुमार ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतक की मां चंदुला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की मां चंदुला देवी के आवेदन के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वाहन की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है।