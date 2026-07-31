Supaul News: सुपौल : ट्रैक्टर चालक की पिटाई के विरोध में आधे घंटे तक एनएच किया जाम

Supaul News: किशनपुर में सिमराहा गांव में खेत जोतने के विवाद में एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश में NH 327A को जाम कर दिया। आरोपित द्वारा पूर्व में भी हिंसक घटनाएं होने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।

Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के नौआबाखर पंचायत के वार्ड 1 स्थित सिमराहा गांव में शुक्रवार को खेत जोतने के विवाद में हुई मारपीट में एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने किशनपुर बाजार स्थित गोल चौक पर एनएच 327ए को करीब आधे घंटे तक जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया।

घटना के विवरण जाम के कारण चौक के चारों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार खेत जोतने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक 30 वर्षीय सुशील कुमार मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें सीएचसी किशनपुर में भर्ती कराया गया।

प्रदर्शन का कारण घटना से नाराज परिजन और ग्रामीण घायल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किशनपुर बाजार स्थित गोल चौक पहुंच गए और एनएच 327ए को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरोपित पक्ष द्वारा पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई सड़क जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया और यातायात सामान्य हो सका। इस संबंध में थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि सिमराहा गांव में खेत जोतने को लेकर हुए विवाद में ट्रैक्टर चालक सुशील कुमार मंडल घायल हुए हैं। घायल के फर्द बयान में नौआबाखर निवासी कामेश्वर यादव एवं उनके परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर, सीएचसी किशनपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि घायल के शरीर पर कई स्थानों पर गंभीर चोट के निशान हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, सुपौल रेफर कर दिया गया है।