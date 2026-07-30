Supaul News: सुपौल : मंदिर का ताला तोड़कर चोरी
Supaul News: प्रतापगंज के सुखानगर चौक स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। चोर मंदिर से स्पीकर सेट, माइक और अन्य सामान ले गए। श्रद्धालुओं में नाराजगी और असुरक्षा का माहौल बन गया है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी और मंदिर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।
Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सुखानगर चौक स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मंदिर में रखे स्पीकर सेट, माइक, घड़ी-घंट सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं में आक्रोश और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मंदिर के पुजारी आगमलाल दास प्रतिदिन की तरह साफ-सफाई और पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर का मुख्य ताला टूटा हुआ देखा।
चोरी की जानकारी
अंदर जाकर जांच करने पर स्पीकर सेट, माइक और घड़ी-घंट समेत अन्य सामान गायब मिला। इसके बाद उन्होंने मंदिर के निर्माणकर्ता धरणीधर सिंह को घटना की सूचना दी। मंदिर के निर्माणकर्ता धरणीधर सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले भी मंदिर से घड़ी-घंट की चोरी हुई थी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से शीघ्र चोरों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रौशन कुमार एवं अवर निरीक्षक राजेश्वर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि चोरों की पहचान के लिए संभावित सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा。
सामान्य प्रश्न
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