Supaul News: सुपौल : पति की हत्या की साजिश की आरोपित एमवीआई स्मिता कुमारी निलंबित
Supaul News: सुपौल, एमवीआई स्मिता कुमारी को पति की हत्या की साजिश रचने और कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। घटना 11 जून को हुई थी, जब पति देव कुमार गुंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। पति की हत्या की साजिश रचने और कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार सुपौल की एमवीआई स्मिता कुमारी को निलंबित कर दिया है। विभाग ने जिलाधिकारी की अनुशंसा पर शुक्रवार को यह कार्रवाई की।
घटना का विवरण
मालूम हो कि 11 जून को जनसाधारण एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान जमुई में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मी देव कुमार गुंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 34 दिन बाद कटिहार रेल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दावा किया कि हत्या की साजिश में मृतक की पत्नी स्मिता कुमारी और उसके कथित प्रेमी की संलिप्तता है।
पुलिस की जांच
पुलिस के अनुसार हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी भी दी गई थी। मामले में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
निलंबन की प्रक्रिया
घटना के बाद 15 जुलाई को सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आरोपी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी। विभाग ने अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को स्मिता कुमारी को निलंबित कर दिया। विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, जबकि हत्या मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इस बाबत जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि एमवीआई स्मिता कुमारी को निलंबित कर दिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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