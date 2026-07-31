Supaul News: सुपौल : घरों से नहीं उठा कचरा, चौक-चौराहों पर पसरी रही गंदगी
Supaul News: सुपौल नगर परिषद के सफाई कर्मी शुक्रवार को भी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके कारण शहर में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे सड़क से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे।
Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से शुक्रवार को दूसरे दिन भी घरों से कचरा उठाव नहीं हुआ। नगर परिषद कर्मचारी बिहार लोकल बॉडिज इंप्लाईज़ फेडरेशन इकाई सुपौल के बैनर तले ये अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शहर में कचरा उठाव से लेकर सफाई व्यवस्था तक प्रभावित हुआ है। एक भी वार्ड में लगातार दूसरे दिन भी डोर टू डोर वाहन नहीं पहुंचा। हड़ताल पर गए कर्मियों ने चालकों को वाहन निकालने से मना किया।
मुख्य मांगें
कर्मियों की मांग है कि नगर निगम में कार्यरत दैनिक कर्मियों को स्थायी किया जाए। साथ ही नगर निकायों से आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इधर, शुक्रवार को दूसरे दिन भी निकाय कर्मियों ने नगर परिषद परिसर में धरना दिया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मियों ने कार्यालय में। तालाबंदी की जिससे दूसरे दिन भी ऑफिस का सारा काम बाधित रहा। महासंघ के प्रदेश महामंत्री मो. असजद आलम उर्फ अप्पू की अगुवाई में कर्मचारियों ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया।
सरकार का रवैया
संबोधित करते हुए संरक्षक मो. असजद आलम उर्फ अप्पू लगा कि हमारी मांगे जायज है हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। धरना के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और नगर विकास विभाग निकाय कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लंबे समय से कर्मियों की समस्याओं की सरकार अनदेखी कर रही है जिससे बात होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़क से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। धरना में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अमरेन्द्र यादव, सचिव किशुनदेव कामत, राजकुमार यादव, रविशंकर रमण, शशि भूषण, नीतीश कुमार, पंकज कुमार, रविन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार, रॉकी, चंदन कुमार वर्मा, सोनू कुमार, मिनतुल्लाह रहमानी, संतोष मारिक, सूरज राउत, भागिंदर मारिक, विरु राउत, धर्मेंद्र राउत, कैलाश राउत, विनोद मारिक, कुसुमलाल राउत, दिलीप मरिक आदि थे。
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