Supaul News: पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आज
Supaul News: सुपौल के सदर प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य की बैठक गुरुवार को आयोजित होगी। बीडीओ निशांत कुमार के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख निरंजना देवी करेंगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोहिया स्वच्छ अभियान, कृषि और अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा होगी।
Supaul News: सुपौल, एक संवाददाता। सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार मे पंचायत समिति सदस्य की बैठक गुरुवार को आयोजित की जाएगी। इस बाबत बीडीओ निशांत कुमार ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख निरंजना देवी करेंगी। उन्होंने कहा कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोहिया स्वच्छ अभियान, आपूर्ति, मनरेगा, कृषि, राजस्व, बाल विकास परियोजना आदि सहित योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
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