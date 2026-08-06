Supaul News: सात दिन से नहीं उठा कचरा, बारिश ने बढ़ाई शहर की मुसीबत

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित है। शहर के 28 वार्डों में कचरा जमा हो रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। बारिश से स्थिति बिगड़ रही है और लोग कचरा सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं। नगर परिषद मुख्य सड़कों पर सफाई का प्रयास कर रही है।

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता नगर निकाय कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण सुपौल शहर की सफाई व्यवस्था लगातार सातवें दिन भी प्रभावित रही। डोर-टू-डोर कचरा उठाव बंद रहने से शहर के 28 वार्डों में गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक जगह-जगह कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। बीच-बीच में हो रही बारिश ने समस्या और बढ़ा दी है। कूड़े के भीगने और सड़ने से कई इलाकों में दुर्गंध फैलने लगी है। सावन के पवित्र महीने में मंदिरों और घरों के आसपास जमा गंदगी से लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। नगर परिषद क्षेत्र में रोजाना करीब 20 टन कचरा निकलता है। सामान्य दिनों में सफाई कर्मियों की टीम घर-घर पहुंचकर कचरा उठाती है और उसे निर्धारित स्थल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हड़ताल के कारण यह व्यवस्था ठप है। शुरुआती दिनों में लोगों ने घरों में कचरा जमा रखा, लेकिन अब जगह नहीं बचने पर लोग आसपास के खाली स्थानों, सड़कों के किनारे और मोहल्ले के सार्वजनिक स्थलों पर कचरा रखने लगे हैं। इससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है。

बारिश में सड़ांध, धूप निकली तो बढ़ेगी परेशानी बारिश के कारण कचरे में पानी जमा हो रहा है। इससे सड़ने की प्रक्रिया तेज होने के साथ दुर्गंध भी बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश के बाद तेज धूप निकली तो कचरे से निकलने वाली सड़ांध और अधिक परेशान करेगी। लंबे समय तक कचरा जमा रहने से मच्छर-मक्खियों का प्रकोप बढ़ने और बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। चकला निर्मली मोहल्ले के लोगों ने बताया कि घरों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां कई दिनों से नहीं पहुंच रही हैं। ऐसे में घर का कचरा बाहर जमा करना मजबूरी बन गया है। झखराही के लोगों ने कहा कि बारिश के बाद कचरे के ढेर के आसपास पानी जमा हो जा रहा है। इससे आवागमन में परेशानी के साथ दुर्गंध भी फैल रही है। राजेंद्र नगर के लोगों के अनुसार मोहल्ले में नियमित सफाई नहीं होने से सड़क किनारे कचरा जमा होता जा रहा है। विद्या पुरी के लोगों ने बताया कि गली में कचरा जमा रहने से बच्चों और बुजुर्गों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द डोर-टू-डोर कचरा उठाव शुरू कराने की मांग की है।

मुख्य सड़कों की रात में हो रही सफाई हालांकि नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी शालू सिंह का दावा है कि हड़ताल के बावजूद शहर की स्थिति को नारकीय होने से बचाने के लिए वैकल्पिक स्तर पर सफाई का प्रयास किया जा रहा है। परिषद के अनुसार रात में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर मुख्य सड़कों पर जमा कचरे को हटाया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर मुख्य मार्गों और अधिक कचरा जमा होने वाले स्थानों की सफाई कराई जा रही है। हालांकि गली-मोहल्लों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव नहीं होने से समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो पा रही है। नगर परिषद का कहना है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नियमित व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से मुख्य सड़कों को साफ रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि बारिश के बीच शहर की स्थिति और खराब न हो। दूसरी ओर, लोगों का कहना है कि जब तक घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था दोबारा शुरू नहीं होती, तब तक मोहल्लों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी।