Supaul News: सुपौल : आपस में समन्वय बनाकर काम करें अभियंता
Supaul News: सुपौल, वरीय संवाददाता। विकसित भारत जी राम जी और जल संसाधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों
Supaul News: सुपौल, वरीय संवाददाता। विकसित भारत जी राम जी और जल संसाधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत शुक्रवार को डीडीसी इंद्रवीर कुमार ने की। प्रशिक्षण का आयोजन जिला परिषद सभागार में हुआ। प्रशिक्षण में जिले से संबंधित सभी सिंचाई प्रमंडल के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा वी बी जी राम जी के कनीय अभियंता उपस्थित थे। उक्त प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वी बी जी राम जी योजना एवं जल संसाधन विभाग के अभिसरण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
मौके पर डीडीसी इंद्रवीर कुमार ने प्रशिक्षण में उपस्थित जल संसाधन विभाग एवं वीबी जी राम जी के अभियंताओं को आपस में समन्वय बनाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया।
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