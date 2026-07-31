Supaul News: सुपौल : इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुशासन-करियर व भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान

Supaul News: सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित तीन सप्ताहीय स्टूडेंट इंडक्शन-कम-फाउंडेशन प्रोग्राम के चौथे दिन नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कई ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासित, जागरूक एवं जिम्मेदार अभियंता के रूप में विकसित करना है। विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जैसे अनुशासन, एंटी-रैगिंग, करियर मार्गदर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा।

Supaul News: सुपौल,कार्यालय संवाददाता। इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में आयोजित तीन सप्ताहीय स्टूडेंट इंडक्शन-कम-फाउंडेशन प्रोग्राम आरुण्य-2026 के चौथे दिन नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अनुशासन, एंटी-रैगिंग जागरूकता, करियर मार्गदर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विद्युत अभियंत्रण विभाग के परिचय से जुड़े कई ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासित, जागरूक एवं जिम्मेदार अभियंता के रूप में विकसित करना है।

अनुशासन सत्र पहले सत्र में डॉ. चन्द्रशेखर कुमार ने विश्वविद्यालय अनुशासन नियमावली पर व्याख्यान देते हुए छात्र आचार संहिता, शैक्षणिक ईमानदारी और जिम्मेदार छात्र जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद एंटी-रैगिंग समिति ने संवादात्मक सत्र में रैगिंग निषेध नियम, शिकायत निवारण व्यवस्था और सुरक्षित परिसर के निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका की जानकारी दी। समिति ने स्पष्ट किया कि महाविद्यालय रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है।

करियर मार्गदर्शन डॉ विजय कुमार मंडल ने एकेडेमिया बनाम इंडस्ट्री में करियर अवसर विषय पर व्याख्यान देते हुए उच्च शिक्षा, शोध, उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। वहीं, डॉ जय कुमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा आधुनिक तकनीकी शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता पर विचार रखे।

विभाग का परिचय अंतिम सत्र में विभागाध्यक्ष डॉ राजा गांधी ने विद्युत अभियंत्रण विभाग की प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। प्राचार्य डॉ एएन मिश्रा ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ अनुशासन, नैतिकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय ही एक सफल अभियंता की पहचान है। कार्यक्रम में डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मी एवं बड़ी संख्या में नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने भाग लिया।