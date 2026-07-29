Supaul News: सुपौल : खाद विक्रेताओं की मनमानी पर सख्ती, बीडीओ ने दिए एसओपी के पालन के निर्देश

Supaul News: छातापुर में पंचायत समिति की बैठक में खाद विक्रेताओं की मनमानी का मुद्दा उठाया गया। प्रखंड प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए विक्रेताओं के साथ बैठक की। बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता ने कालाबाजारी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के खिलाफ सख्ती बरतने का आश्वासन दिया। सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी।

Supaul News: छातापुर, एक प्रतिनिधि। विगत पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा खाद विक्रेताओं की मनमानी का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रखंड प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। बुधवार को बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता ने प्रखंड क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं के साथ विशेष बैठक की।

बैठक का उद्देश्य ई-किसान भवन में आयोजित बैठक में बीडीओ ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के विरुद्ध प्रशासन के सख्त रुख को स्पष्ट करते हुए एसओपी का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। बैठक में बीएओ कुंदन कुमार सहित सभी कृषि समन्वयक एवं प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश उर्वरक विक्रेता मौजूद थे।

निर्देश और चेतावनी बीडीओ ने कहा कि सभी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सूचना पट्ट लगाया जाए, जिस पर दैनिक उर्वरक उपलब्धता एवं निर्धारित दर अंकित हो। उर्वरक का वितरण अनिवार्य रूप से पॉश मशीन के माध्यम से किया जाए तथा पॉश मशीन और स्टॉक पंजी में दर्ज मात्रा का भौतिक भंडारण से मिलान होना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी विक्रेता के पास स्टॉक से अधिक मात्रा में उर्वरक पाए जाने पर कार्रवाई तय है।

किसानों की शिकायतें बीडीओ ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में उर्वरक की कालाबाजारी एवं विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर उर्वरक बेचने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया था। पॉश मशीन से निकलने वाली रसीद किसानों को नहीं देने का आरोप भी लगाया गया था। किसानों से जुड़ी इन शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सभी विक्रेताओं एवं कृषि समन्वयकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसी किसी भी शिकायत के सामने आने पर गंभीर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

उर्वरक की उपलब्धता वहीं बीएओ कुंदन कुमार ने बताया कि 29 जुलाई की स्थिति के अनुसार प्रखंड के लिए 836 एमटी यूरिया, 683 एमटी मिक्सचर, 556 एमटी डीएपी एवं 179 एमटी पोटाश उपलब्ध है, जिसे सक्रिय विक्रेताओं के माध्यम से किसानों के बीच वितरित किया जाना है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले सचेत हो जाएं। भंडारण एवं वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में पंकज कुमार भगत, सरोज कुमार सिंह, लड्डू पोद्दार, रमेश गायक, रामकुमार मेहता, अनिल राउत एवं जयप्रकाश साह मुख्य रूप से मौजूद थे।