Supaul News: लाखों की लागत से लगी स्ट्रीट लाइटें बनीं शोभा की वस्तु

Supaul News: त्रिवेणीगंज में पंचायत निधि से लगाई गई स्ट्रीट लाइटें महज कुछ ही महीनों में बंद हो गई हैं, जिससे रात के वक्त सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही लाइटों की सुरक्षा के लिए कोई उचित इंतजाम नहीं है।

Supaul News: त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि ​पंचायत निधि से लाखों रुपये खर्च कर पंचायतों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें त्रिवेणीगंज में शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं। प्रखंड क्षेत्र की 23 पंचायतों में राहगीरों और ग्रामीणों की सहूलियत तथा रात के वक्त सड़कों को रोशन करने के लिए लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें महज कुछ ही महीनों में बंद होकर 'शो-पीस' बन गई हैं। शाम ढलते ही मुख्य सड़कें और ग्रामीण गलियां घने अंधेरे में डूब जाती हैं, जिससे राहगीरों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर आए दिन दुर्घटनाओं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ने की आशंका भी बनी रहती है। और अंधेरे के चलते चोरी की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गई है। ​सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक पंचायतों में सोलर या इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइटों की खरीद अधिकृत सरकारी एजेंसी 'ब्रेडा के माध्यम से ही की जानी थी। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति और कई वर्षों तक उनके रख-रखाव मेंटेनेंस की गारंटी सुनिश्चित करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है。

ग्रामीणों का फूट रहा गुस्सा, करेंगे आंदोलन ​योजना के कार्यान्वयन में सिर्फ खरीदारी तक ही खानापूर्ति की नहीं कि गई बल्कि इनके रख-रखाव या सुरक्षा का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि पंचायतों में लावारिस हालत में खंभों पर लगी कीमती लाइटों और उनकी बैटरियों पर उचक्कों की नजर पड़ गई। कई जगहों से चोर और असामाजिक तत्व खंभों से लाइटें खोलकर चंपत हो गए, लेकिन प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों ने इस ओर झांकना तक मुनासिब नहीं समझा। गांव के चौक-चौराहों और गलियों में रोशनी की उम्मीद संजोए ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट रहा है। लोग अब आंदोलन के मूड में हैं। मिरजवा गाँव निवासी रमेश कुमार, संजीत सिंह व अन्य ग्रामीण​ कहते हैं किजब लाइटें लग रही थीं, तो लगा था कि अब रात में टॉर्च लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह तो महज कुछ दिनों का छलावा निकला। लाखों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए और जनता को मिला सिर्फ और सिर्फ अंधेरा।

कोट ............. जिन-जिन पंचायतों में लाइटें खराब पड़ी हैं या गायब हुई हैं, उनकी पंचायत स्तर पर सूची तैयार कराई जा रही है। अगर नियमावली के विरुद्ध जाकर खरीदारी की गई है या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंद पड़ी लाइटों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया जा रहा है।

परमानंद प्रसाद, बीडीओ त्रिवेणीगंज