Supaul News: सुपौल : एसएसबी ने बिहारी गुरमैता प्लस टू स्कूल में किया पौधारोपण
Supaul News: बिहारी गुरमेता उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटियाही में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र आसनपुर कुपहा के जवानों द्वारा एक पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम, इमली, कटहल, जामुन, महोगनी और अर्जुन के पौधे लगाए गए। विद्यालय के एचएम और जवानों ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया।
Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता। बिहारी गुरमेता उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटियाही में बुधवार को एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र आसनपुर कुपहा के जवानों द्वारा एक भारत संस्कृति संगम के तहत पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधा रोपण कार्यक्रम में बिहारी गुरमैता उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटियाही के एचएम सुधीर कुमार यादव, एसएसबी के एसआई जीडी उत्तम ठाकुर, शांतिपकाश, विकास कुमार कमार सिंह, विजय कुमार मंडल, राधेश्याम पासवान सहित अन्य जवानों के द्वारा आम, इमली, कटहल, जामुन, महोगनी, अर्जुन का पौधा लगाया गया। स्कूल के एचएम और एसएसबी के जवानों द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पर्यावरण को संतुलित रखने को लेकर पौधा रोपण कितना जरूरी है।
उसके महत्व पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय के एचएम सुधीर कुमार यादव, शिक्षक दिलीप कुमार यादव, पारुल प्रिंस, राकेश कुमार, रामकृष्ण ठाकुर, विशाल कुमार, अविनाश कुमार, संजीत कुमार झा, रोबिनस, रामकृष्ण परमहंस, श्याम सुंदर शर्मा, दीक्षा कुमारी, प्रमोद कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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