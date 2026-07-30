Supaul News: सुपौल : लाखों रुपये खर्च, फिर भी कागजों तक सीमित ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना

Supaul News: कुनौली के कमलपुर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना पूरी तरह ठप है। पिछले छह महीनों से कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को समस्या हो रही है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मुखिया ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।

Supaul News: कुनौली, निज प्रतिनिधि। निर्मली प्रखंड की कमलपुर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन (फेज-2) के तहत संचालित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद पंचायत में नियमित कचरा उठाव नहीं हो रहा है।

कचरा संग्रहण की स्थिति जमीनी पड़ताल में सामने आया कि पंचायत के वार्ड 8 में पिछले छह महीनों से कचरा संग्रहण पूरी तरह ठप है, जिससे कई स्थानों पर कचरे का अंबार लग गया है। योजना के तहत वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए ठेला गाड़ी, ट्रॉली सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक घर में डस्टबिन और डोल भी वितरित किए गए, ताकि घर-घर से कचरा एकत्र कर उसका समुचित निस्तारण किया जा सके। लेकिन कचरा उठाव बंद रहने के कारण ये संसाधन बेकार पड़े-पड़े जंग खा रहे हैं और खराब हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायतें स्थानीय लोगों का आरोप है कि कचरा उठाव नहीं होने के बावजूद संबंधित कर्मियों को नियमित भुगतान किया जा रहा है। उनका कहना है कि योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है और सरकारी राशि का समुचित उपयोग नहीं हो रहा। गौरतलब है कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना लागू है, वहां डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए ठेला गाड़ी एवं अन्य वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि नियमित रूप से कचरा उठाकर गांव को स्वच्छ रखा जा सके। हालांकि कमलपुर पंचायत के वार्ड 8 में यह व्यवस्था लंबे समय से ठप पड़ी है।

गंदगी और सरकारी उदासीनता कचरा उठाव नहीं होने से ग्रामीण खाली जगहों और सड़क किनारे कचरा फेंकने को मजबूर हैं। इससे गंदगी फैल रही है और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया प्रकाशचंद्र मेहता ने कहा कि यदि किसी वार्ड में कचरा उठाव नहीं हो रहा है तो मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।