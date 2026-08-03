Supaul News: दो बाइक की सीधी टक्कर में कांवरियों समेत छह घायल, दो हायर सेंटर रेफर

Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता दो मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में कांवरियों समेत छह

Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता दो मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में कांवरियों समेत छह युवक घायल हो गए। घटना रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी चौक स्थित स्पर संख्या 17 तटबंध के समीप सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज किया गया। वहीं घायलों में दो की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

घटनास्थल की जानकारी जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे डायल 112 पुलिस वाहन से दो तथा टेम्पो से तीन घायल युवकों को खून से लथपथ अवस्था में राघोपुर रेफरल अस्पताल लाया गया। सभी को तत्काल भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। घायलों की पहचान भीमनगर थाना क्षेत्र के रौघनाथपुर निवासी 26 वर्षीय वैनिकिशोर साह, 32 वर्षीय भूपेन्द्र कुमार, लालपुर वार्ड 14 निवासी 22 वर्षीय पंकज कुमार तथा रतनपुरा थाना क्षेत्र के लालमैनपट्टी वार्ड 2 निवासी 20 वर्षीय गुरु कुमार यादव, 19 वर्षीय बिहरा यादव और श्रीचंद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वैनिकिशोर साह, भूपेन्द्र कुमार और पंकज कुमार एक बाइक पर सवार होकर भीमनगर से भपटियाही की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार गुरु कुमार यादव, बिहरा यादव और श्रीचंद गणपतगंज के धरहारा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर लौट रहे थे। इसी दौरान नरपतपट्टी चौक के समीप दोनों बाइकों में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

घायलों की स्थिति प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। कांवरियों की बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक सड़क किनारे नीचे जा गिरा, जिसे कम चोटें आईं। दूसरी बाइक पर सवार तीनों युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं राघोपुर रेफरल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ संजीव कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। इधर, रतनपुरा थानाध्यक्ष पिंटु कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल भेजा। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद परिजन दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को अपने साथ ले गए। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।