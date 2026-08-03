Supaul News: श्रावणी यात्रा से लौट रहे कांवरियों समेत छह युवक सड़क हादसे में घायल, दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर

दुर्घटना का विवरण

रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरपतपट्टी चौक स्थित 17 स्पर तटबंध के समीप सोमवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में श्रावणी यात्रा से लौट रहे कांवरियों समेत छह युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को तत्काल राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे राघोपुर रेफरल अस्पताल में डायल 112 पुलिस वाहन से दो तथा टेम्पो से तीन घायल युवक खून से लथपथ हालत में लाए गए। सभी को तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान भीमनगर थाना क्षेत्र के रौघनाथपुर निवासी 26 वर्षीय वैनिकिशोर साह, 32 वर्षीय भूपेन्द्र कुमार, लालपुर वार्ड संख्या-14 निवासी 22 वर्षीय पंकज कुमार तथा रतनपुरा थाना क्षेत्र के लालमैनपट्टी वार्ड संख्या-2 निवासी 20 वर्षीय गुरु कुमार यादव, 19 वर्षीय बिहरा यादव और श्रीचंद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वैनिकिशोर साह, भूपेन्द्र कुमार और पंकज कुमार एक बाइक पर सवार होकर भीमनगर से भपटियाही की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार गुरु कुमार यादव, बिहरा यादव और श्रीचंद धरहारा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव स्थान में पूजा-अर्चना कर कांवर यात्रा से लौट रहे थे। इसी दौरान नरपतपट्टी चौक के समीप दोनों बाइकों में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। कांवरियों की बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक सड़क किनारे नीचे जा गिरा, जिससे उसे अपेक्षाकृत कम चोटें आईं। दूसरी बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रेफरल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार द्विवेदी ने बताया कि पांच घायलों का प्राथमिक उपचार कर दो की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। रतनपुरा थानाध्यक्ष पिंटु कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल भेजा। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद परिजन दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को लेकर घर चले गए। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।