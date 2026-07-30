Supaul News: सुपौल : हरी साड़ी-चूड़ियों से सजा बाजार, पहली सोमवारी से पहले बढ़ी रौनक

Supaul News: सुपौल में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। महिलाओं की भीड़ साड़ी, श्रृंगार और कॉस्मेटिक दुकानों पर उमड़ पड़ी है। इस बार हरी साड़ियों का विशेष कलेक्शन पेश किया गया है। कांच की चूड़ियों की भी बिक्री बढ़ रही है। मेहंदी लगवाने के लिए भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।

Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है। तीन अगस्त को पहली सोमवारी पड़ने के कारण शहर का बाजार पूरी तरह हरियाली के रंग में रंग गया है।

खुदरा बाजार की बढ़ती भीड़ स्टेशन रोड, महावीर चौक, लोहिया चौक, मलिक चौक और हुसैन चौक स्थित साड़ी, श्रृंगार और कॉस्मेटिक दुकानों पर बुधवार को महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हरी साड़ियों, कांच की चूड़ियों, मेहंदी, दुपट्टों और सूट की खरीदारी अभी से तेज हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि पहली सोमवारी नजदीक आते-आते बाजार में ग्राहकों की संख्या और बढ़ेगी।

विशेष कलेक्शन इस बार बाजार में हरे रंग की साड़ियों का विशेष कलेक्शन उतारा गया है। सिल्क, जॉर्जेट, कॉटन और मिक्स्ड फैब्रिक की साड़ियां 300 से 2000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। चुनरी प्रिंट, गोल्डन बॉर्डर वाली लाइट वेट साड़ी, तांत की रंगीन साड़ियां और बंग्लोर सिल्क पर मधुबनी वर्क वाली साड़ियां महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं। दुकानदारों के अनुसार गहरे और हल्के हरे रंग की साड़ियों की मांग सबसे अधिक है।

चूड़ियों की बिक्री सावन में कांच की चूड़ियों की बिक्री भी रफ्तार पकड़ चुकी है। कटिंग, वेलवेट टच, स्पार्कल, सीप, लहठी और मेटल डिजाइन की चूड़ियां महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। इनकी कीमत 5 से 25 रुपये तक है। व्यवसायियों ने बताया कि इस बार इंदौर, जयपुर और फिरोजाबाद से डिजाइनर चूड़ियों का नया स्टॉक मंगाया गया है। कांच की चूड़ियां किफायती होने के कारण हर वर्ग की महिलाओं में इनकी मांग सबसे अधिक बनी हुई है।

ग्राहकों की पसंद साड़ी विक्रेता मुकेश जैन ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इस बार हल्की और ट्रेंडिंग डिजाइन वाली साड़ियों का अधिक स्टॉक रखा गया है। वहीं श्रृंगार दुकान संचालक रंजीत चौधरी और गोपाल कुमार ने बताया कि सावन को लेकर विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है, जिससे खरीदारी लगातार बढ़ रही है।

मेहंदी कलाकारों की तैयारियां उधर, मेहंदी कलाकारों के यहां भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ब्यूटीशियन काजल कुमारी ने बताया कि पहली सोमवारी और रक्षाबंधन के लिए कई महिलाओं ने पहले से समय तय करा लिया है। हथेली, हाथ और पैरों पर डिजाइन के अनुसार 200 से 500 रुपये तक में मेहंदी लगाने की बुकिंग हो रही है। नई-नवेली दुल्हनों के साथ युवतियों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। कारोबारियों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में सावन की खरीदारी और तेज होगी। इस बार सावन का ट्रेंड: सावन 2026 में हरे रंग के परिधानों और हल्के फैब्रिक का ट्रेंड सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। चुनरी प्रिंट, गोल्डन बॉर्डर वाली प्लेन साड़ियां, बंग्लोर सिल्क पर मधुबनी वर्क और तांत की रंगीन साड़ियां महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। श्रृंगार में कटिंग, वेलवेट टच, स्पार्कल और सीप डिजाइन की कांच की चूड़ियां खूब बिक रही हैं। युवतियों में हरे रंग की लॉन्ग कुर्ती, पटियाला सूट, पलाजो, मिरर वर्क वाले जॉर्जेट सूट और डिजाइनर दुपट्टों का आकर्षण बढ़ा है। मेहंदी में भी अरेबिक और फुल हैंड डिजाइन की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है।