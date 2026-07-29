Supaul News: सुपौल : सावन को लेकर शिवालयों में तैयारी का प्रशासन ने लिया जायजा

Supaul News: सावन मास के आरंभ होते ही छातापुर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ रहा है। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी शुरू कर दी है और बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

Supaul News: छातापुर, एक प्रतिनिधि। सावन मास आरंभ होने के साथ ही प्रखंड क्षेत्र में उमंग और आस्था का माहौल देखा जा रहा है। प्रखंड के सोहटा स्थित बाबा कौशिकीनाथ शिवालय, मुख्यालय बाजार स्थित बाबा छत्रपुरेश्वर नाथ शिवालय सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है।

सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी वहीं, देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए कांवरियों के कई जत्थे भी रवानगी की तैयारी में जुटे हैं। इधर, अनुमंडल प्रशासन इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारी में जुट गया है। बुधवार को त्रिवेणीगंज एसडीएम अभिषेक कुमार एवं एसडीपीओ विभाष कुमार ने बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता तथा थानाध्यक्ष प्रमोद झा के साथ प्रखंड क्षेत्र के कई शिवालयों का जायजा लिया। अधिकारियों ने शिवालयों में पहुंचकर कमिटी के सदस्यों एवं पुजारियों से तैयारियों की जानकारी ली। इस क्रम में सोहटा स्थित बाबा कौशिकीनाथ शिवालय पहुंची प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमिटी के सदस्यों को प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों से अवगत कराया।

श्रद्धालुओं की संख्या बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि सोहटा स्थित शिवालय में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रावण मास के अवसर पर लगने वाले मेले में विभिन्न इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं का जुटान होता है। इसके मद्देनजर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं, मुख्यालय बाजार स्थित शिवालय सहित अन्य प्रमुख स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की तैयारी की जा रही है। श्रावण मास में विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गुरुवार को बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिवालय कमेटी के सदस्यों को सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रावण मास के दौरान शिवभक्तों को पूजा-अर्चना करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा।