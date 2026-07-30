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Supaul News: सुपौल : चोरी की घटनाओं से पुलिस के सामने बढ़ी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: प्रतापगंज थाना क्षेत्र में बाइक और मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे श्रद्धालुओं और आम जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। एक घटना में, मधुबनी पंचायत के निवासी ने अपनी बाइक गायब होने की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Supaul News: सुपौल : चोरी की घटनाओं से पुलिस के सामने बढ़ी चुनौती

Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि। प्रतापगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक एवं मंदिरों में चोरी की घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। लगातार हो रही वारदातों से आम लोगों के साथ-साथ श्रद्धालुओं में भी असुरक्षा की भावना गहराने लगी है। बुधवार शाम मधुबनी पंचायत के वार्ड 2 निवासी इनर कामेत अपने परिवार के साथ खरीदारी के लिए प्रतापगंज बाजार पहुंचे थे। उन्होंने अपनी हरे रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल हटिया स्थित सार्वजनिक शौचालय के समीप शाम करीब छह बजे खड़ी की थी। करीब 15 से 20 मिनट बाद लौटने पर बाइक वहां से गायब मिली। पीड़ित ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला।

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इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना प्रतापगंज थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी।

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