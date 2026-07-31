Supaul News: सुपौल : लंबित मामलों का शीघ्र करें निष्पादन, नहीं तो कार्रवाई तय

Supaul News: सुपौल में कलेक्ट्रेट स्थित लहटन चौधरी सभागार में डीएम सावन कुमार ने विभिन्न राजस्व सेवाओं की समीक्षा की। 62,336 दाखिल-खारिज आवेदनों में से 46,290 का निष्पादन हो चुका है। डीएम ने लंबित मामलों के त्वरित निष्कासन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। राजस्व वसूली के लिए 21 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

Supaul News: सुपौल, वरीय संवाददाता। कलेक्ट्रेट स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को अंचलों में संचालित विभिन्न राजस्व सेवाओं व अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस क्रम में डीएम सावन कुमार ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, बासगीत पर्चा, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र, राजस्व महाअभियान, लोक शिकायत, राजस्व वसूली सहित अन्य राजस्व सेवाओं की अंचलवार प्रगति का आकलन किया। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

लंबित मामलों की समीक्षा डीएम ने कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि एक अप्रैल 2026 से 31 जुलाई तक जिले में कुल 62,336 दाखिल-खारिज के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 46,290 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि 2,776 आवेदन त्रुटि सुधार के लिए लौटाए गए हैं। इसके अलावा 5,688 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। कुल प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृति का प्रतिशत लगभग 74 प्रतिशत बताया गया। इसपर डीएम ने समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाने की चेतावनी दी।

अचल दाखिल-खारिज वादों की समीक्षा वहीं अचल दाखिल-खारिज वादों की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 11,528 वाद विचाराधीन रहे, जिनमें से 7,262 वादों का निष्पादन कर दिया गया है। जिले का औसत निष्पादन प्रतिशत लगभग 62.99 प्रतिशत रहा। समीक्षा के दौरान 35, 75 एवं 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को अभियान चलाकर इनका निष्पादन करने का निर्देश डीएम ने दिया। इसके अलावा दाखिल-खारिज लंबित मामलों की समीक्षा में यह भी पाया गया कि विभिन्न स्तरों पर 621 आवेदन समय-सीमा से अधिक लंबित हैं। इसपर जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक लंबित आवेदन का कारणवार परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित नहीं रहने देने को कहा।

परिमार्जन प्लस की समीक्षा परिमार्जन प्लस (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार) की समीक्षा में कुल 23,043 मामलों में से 15,955 मामलों का निष्पादन किया गया है। वहीं परिमार्जन प्लस (छूटी हुई जमाबंदी जोड़ना) के अंतर्गत कुल 5,342 मामलों में से 2,886 मामलों का निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचलों में विशेष अभियान चलाकर शेष मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। ई-मापी सेवा की समीक्षा में बताया गया कि जिले में कुल 20,891 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20,248 आवेदन स्वीकार किए गए। 15,702 मामलों में भुगतान अनुरोध भेजा गया तथा 11,604 मामलों में स्वीकृत मापी प्रतिवेदन आवेदकों को उपलब्ध कराया गया। इसपर जिलाधिकारी ने भुगतान एवं मापी से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बासगीत पर्चा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में बासगीत पर्चा अभियान की भी समीक्षा की गई। इस क्रम में अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 1,785 सर्वेक्षणों के विरुद्ध 685 लाभुकों को भूमि आवंटित की गई है। यह लगभग 38.38 प्रतिशत उपलब्धि है। इसपर डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को पात्र लाभुकों के सर्वेक्षण, भूमि आवंटन एवं पर्चा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा राजस्व महाअभियान के अंतर्गत अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 1,95,578 अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें से 1,94,803 का स्कैनिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया। जिलाधिकारी ने शेष अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र की समीक्षा में बताया गया कि जिले में कुल 50,093 मामलों में से 50,060 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा जिले का निष्पादन प्रतिशत लगभग 99.93 प्रतिशत है, जिसे संतोषजनक बताया गया। इसके अलावा राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले का लक्ष्य 21 करोड़ रुपये निर्धारित है। जबकि 31 जुलाई 2026 तक लगभग 1.60 करोड़ की वसूली की गई तथा 47,379 राजस्व लेन-देन संपन्न हुए। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व वसूली में और अधिक गति लाने तथा निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं जन शिकायत पोर्टल की समीक्षा के दौरान भी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन एवं शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अंत में डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को प्रत्येक राजस्व सेवा में समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।