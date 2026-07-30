Supaul News: सुपौल : ललितग्राम रेलवे स्टेशन परिसर से हटाया गया अतिक्रमण
Supaul News: छातापुर प्रखंड के ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने रेलवे की अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
Supaul News: बलुआ बाजार, प्रतिनिधि। छातापुर प्रखंड अंतर्गत ललितग्राम रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को रेलवे की अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए प्रशासन की निगरानी में विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान की तैयारीरेलवे प्रशासन के अनुरोध पर अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के संयुक्त आदेश के आलोक में दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अभियान के दौरान रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनोज कुमार, अंचल अधिकारी रविराज कुमार दंडाधिकारी के रूप में मौजूद रहे, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने वरीय प्रभारी के रूप में अभियान की निगरानी की। ललितग्राम थानाध्यक्ष अंजली कुमारी पुलिस बल के साथ पूरे समय मौके पर तैनात रहीं।
अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियाअधिकारियों एवं पुलिस के समन्वय से रेलवे परिसर की अतिक्रमित भूमि को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से अतिक्रमणमुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार, रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा दुकानें एवं आवास बना लिए गए थे, जिससे रेल यात्रियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यात्रियों की सुविधा एवं रेलवे परिसर को अतिक्रमणमुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया।
आम लोगों से अपीलअंचल अधिकारी रविराज कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और पूरे समय विधि-व्यवस्था सामान्य रही। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने आम लोगों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील भी की।
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