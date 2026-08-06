Supaul News: राघोपुर पुलिस ने विभिन्न कांडों में फरार चल रहे चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि राघोपुर थाना पुलिस ने मंगलवार की रात थाना क्षेत्र के विभिन्न
Supaul News: राघोपुर, एक प्रतिनिधि राघोपुर थाना पुलिस ने मंगलवार की रात थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर विभिन्न कांडों में फरार चल रहे चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बुधवार को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बाबत राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मोहम्मद जमील अख्तर को डुमरी पंचायत के वार्ड 4 सतकोदरिया से गिरफ्तार किया गया।
नामजद अभियुक्त दिलीप राम को हुलास पंचायत के बेगंयाईपट्टी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्राथमिकी अभियुक्त बौआलाल शर्मा और विनोद शर्मा को फिंगलास पंचायत के बतरान वार्ड-05 से गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी अभियुक्तों को संबंधित न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राघोपुर पुलिस अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धर-पकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है।
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