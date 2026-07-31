Supaul News: सुपौल : बीडीओ ने माधोपुर पंचायत में लगाया जनता दरबार, विकास कार्यों का लिया जायजा
Supaul News: छातापुर में बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता ने जनता दरबार लगाया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र और विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए गए और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई।
Supaul News: छातापुर, एक प्रतिनिधि। जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीडीओ डॉ. राकेश गुप्ता ने शुक्रवार को थानाध्यक्ष प्रमोद झा के साथ माधोपुर पंचायत के हरिहारपुर गांव में जनता दरबार लगाया।
ग्रामीणों की शिकायतें
इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। बीडीओ ने कबीर कृपानाथ उच्च विद्यालय के समीप संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण कर ओपीडी रजिस्टर एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। सीएचओ मु. तारिक अनवर ने बताया कि शुक्रवार को 45 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि प्रतिदिन 60 से 70 मरीज यहां पहुंचते हैं। निरीक्षण में परिसर में मिट्टी भराई, पेवर ब्लॉक और पानी की टंकी की आवश्यकता सामने आई, जिस पर संबंधित समिति सदस्य को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
निर्माणाधीन चबूतरा और शौचालय
इसके बाद निर्माणाधीन चबूतरा और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया गया। वार्ड-10 के ऋषिदेव टोला में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग पर बीडीओ ने बीपीडीपी योजना के तहत जल्द प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सूचना बोर्ड लगाने और स्वीकृत मानकों के अनुरूप सामग्री के उपयोग का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर राशि कटौती के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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