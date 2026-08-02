Supaul News: पीएम सूर्य घर योजना : स्कूल प्रधानों से जनजागरूकता अभियान चलाने की अपील
Supaul News: प्रतापगंज में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली योजना के लाभ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए बैठक आयोजित की गई। आरओ रिया राज ने योजना की जानकारी दी, जिसमें रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। उपस्थित अधिकारियों ने योजना की प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की।
Supaul News: प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने को लेकर शुक्रवार को प्रखंड सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरओ रिया राज ने की। इसमें प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता (जेई) अजय कुमार यादव समेत विभागीय अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए आरओ रिया राज एवं जेई अजय कुमार यादव ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी लाने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। बैठक में आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेजों की आवश्यकता, सत्यापन एवं सब्सिडी मिलने की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित प्रधानाध्यापकों से अपने-अपने विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की गई, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों ने योजना के तकनीकी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। अधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों और विद्युत विभाग के आपसी समन्वय से योजना को जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। अंत में सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मियों से योजना के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
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