Supaul News: बाबा वचनेश्वर मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर तैयारी पूरी
Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के बाबा वचनेश्वर मदिर सरायगढ़ में सावन की
Supaul News: सरायगढ़, निज संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के बाबा वचनेश्वर मदिर सरायगढ़ में सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबा वचनेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहन यादव ने बताया कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा बचनेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या कई पंचायतों के भक्तजन दूर-दूर से महिला और पुरुष भक्त बड़ी संख्या में हर साल पहुंचते हैं।भक्तजनों की सुविधा को लेकर मंदिर के परिसर में टेंट, समियाना की व्यवस्था की गई है।
जगह-जगह तोरण द्वार बनाया गया है। हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर का रंग रोगन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मंदिर की पोखर का साफ सफाई की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए महिला और पुरुष को अलग-अलग बेरेकेटिंग की व्यवस्था की गई है। भक्त जनों को शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना करने को लेकर भोलिएनटर की व्यवस्था की गई है। सावन की सभी सोमवारी को पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा तैयारी जोर-जोर से की जा रही है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन आयोजन किया गया है।
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