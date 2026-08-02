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Supaul News: कैलाशपुरी में नागपंचमी की तैयारी को लेकर बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: पिपरा, एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र की पथरा उत्तर पंचायत स्थित जोल्हनियां कैलाशपुरी मेला स्थल

Supaul News: कैलाशपुरी में नागपंचमी की तैयारी को लेकर बैठक आज

Supaul News: पिपरा, एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र की पथरा उत्तर पंचायत स्थित जोल्हनियां कैलाशपुरी मेला स्थल पर नागपंचमी की तैयारियों को लेकर रविवार दोपहर दो बजे बैठक होगी। 17 अगस्त को होने वाली नागपंचमी के अवसर पर उत्तर बिहार में प्रसिद्ध कैलाशपुरी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इसी को लेकर कैलाशपुरी मेला समिति ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ मेला स्थल पर बैठक बुलाई है। बैठक में श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों से समन्वय, मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र की सफाई, श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, छांव और वाहनों के आवागमन की व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

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इस बाबत मेला समिति के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि नागपंचमी के दिन कैलाशपुरी मंदिर परिसर स्थित माता बिषहरी के दरबार में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुपौल सहित आसपास के विभिन्न जिलों से लोग बड़ी आस्था के साथ माता को दूध-लावा चढ़ाकर मनोवांछित फल पाते हैं। उन्होंने कहा इस आयोजन को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता है। सचिव ने सभी जन-प्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बैठक में शामिल होकर सुझाव देने की अपील की है।

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