Supaul News: 500 ग्राम स्मैक व बाइक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Supaul News: किशनपुर में थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के दौरान 500 ग्राम स्मैक और एक बाइक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब पांच लाख रुपये है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अभिषेक कुमार और संजीत कुमार के रूप में हुई है। पुलिस कार्रवाई जारी है।
Supaul News: किशनपुर, एक संवाददाता। थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 500 ग्राम स्मैक और एक बाइक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई जा रही है।
पुलिस कार्रवाईथानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बुधवार को दो स्मैक तस्कर बड़ी खेप लेकर पिपरा की ओर से किशनपुर की तरफ आने वाले हैं। सूचना के आधार पर तत्काल गश्ती दल को सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए किशनपुर-कमलपुर पथ स्थित बैरिया मोड़ के समीप वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वाहन जांच के दौरान पिपरा की ओर से आ रही यामाहा कंपनी की टी-20 बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई।
तलाशी और गिरफ्तारीतलाशी के दौरान उनके पास मौजूद काले रंग के बैग से पांच पैकेट में रखा गया करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया तथा बाइक को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपितों की पहचान थाना क्षेत्र के मेहासिमर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-दो, सिंगियावन गांव निवासी अभिषेक कुमार एवं संजीत कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस की जांचपुलिस दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्मैक की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे पहुंचाया जाना था। साथ ही इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में सूखे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है।
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