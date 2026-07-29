Supaul News: सुपौल : 454 एमएल प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Supaul News: पिपरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने 227 एम्पुल में 454 एमएल प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ राजीव रंजन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशुतोष आनंद और रविंद्र कुमार का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

Supaul News: पिपरा, एक संवाददाता। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 227 एम्पुल में बंद कुल 454 एमएल प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत एसडीपीओ राजीव रंजन ने बताया कि 28 जुलाई को थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि तेतराही वार्ड संख्या 13 बांसबाड़ी में अवैध इंजेक्शन की खरीद-बिक्री हो रही है।

छापेमारी का विवरण सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम का गठन कर बांसबाड़ी में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे दो लोगों को पकड़ा गया। तलाशी में आरोपियों के पास से 54 एमएल नशीले इंजेक्शन और दो मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में उनके द्वारा बताए गए स्थान से 400 एमएल प्रतिबंधित इंजेक्शन एक डेबिट कार्ड और एक बस टिकट भी बरामद किया गया। कुल 454 एमएल नशीले इंजेक्शन यानी 227 पीस एम्पुल बरामद किए गए। इसमें ब्यूप्रेनोर्फिन और फेनिरामीन मेलिएट इंजेक्शन शामिल हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशुतोष आनंद (21 वर्ष) तेतराही वार्ड 10 निवासी एवं रविंद्र कुमार (24 वर्ष) पिता कृष्ण बहादुर चौधरी थुमहा वार्ड 12 निवासी शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में अनुसंधान कर रही है। उन्होंने कहा जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।