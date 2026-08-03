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Supaul News: दहेज प्रताड़ना मामले में पति गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: बलुआ बाजार में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में त्वरित कार्रवाई की। विवाहिता वर्जिना खातून ने पति, सास और ससुर पर दहेज की मांग व प्रताड़ना का आरोप लगाया। पति मो. जिब्रान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले की जांच जारी है।

Supaul News: दहेज प्रताड़ना मामले में पति गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

Supaul News: बलुआ बाजार, एक प्रतिनिधि ललितग्राम थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाहिता के पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीनिया पंचायत के वार्ड छह निवासी विवाहिता वर्जिना खातून ने ललितग्राम थाना में लिखित आवेदन देकर अपने पति मो. जिब्रान सहित सास, ससुर एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

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पीड़िता की शिकायत

पीड़िता ने आवेदन में बताया है कि करीब पांच माह पूर्व उसने प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। दहेज नहीं मिलने पर उसके साथ लगातार गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। पीड़िता के अनुसार, बीते 21 जुलाई की सुबह करीब सात बजे उसके पति ने फिर दहेज की मांग दोहराई। जब उसने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई तो पति आग-बबूला हो गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इधर, पूरे मामले को लेकर ललितग्राम थानाध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि दहेज प्रताड़ना के दर्ज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाहिता के पति मो जिब्रान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में अग्रतर कानूनी कार्रवाई जारी है।

मामले की आगे की जानकारी

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सामान्य प्रश्न

दहेज प्रताड़ना के मामले में किसको गिरफ्तार किया गया?
विवाहिता के पति मो. जिब्रान को गिरफ्तार किया गया।
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